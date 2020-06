Uitslaande brand verwoest huis in Hoogeloon

Een huis aan de Heuvel in Hoogeloon is maandagnacht uitgebrand. Buren moesten uit hun huizen worden gehaald. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Het pand uit 1936 werd gerestaureerd op het moment van de brand. Halverwege de brand stortte het dak in en een deel van de gevel.

Gitaarverzameling De brandweer was met veel eenheden ter plaatse en hield ook de naastgelegen panden nat om overslaan van het vuur te voorkomen. De bewoners van die huizen moesten naar buiten. Ook een gitaarverzameling van één van hen kon in allerijl naar buiten worden gebracht.

Rond halfdrie in de nacht was de brand onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk.