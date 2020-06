Geniet nog van de zon zolang het kan: na woensdag slaat het weer om

Foto: Ab Donker

Waar we dinsdag nog temperaturen richting de dertig graden verwachten, kunnen later deze week de lange broeken weer uit de kast: het wordt flink koeler. Bewolking, regen en nog maar een graad of veertien.

Janneke Bosch Geschreven door

Het heeft alles te maken met een depressie die boven de Noordzee ligt, legt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza uit. “Die zorgt voor een koelere wind vanaf zee waardoor de temperatuur daalt. En daarnaast is de lucht ook vochtiger, dus dat betekent bewolking en neerslag.”

Het westen als eerst de klos

Woensdag merken de Brabanders in het westen van de provincie het eerst dat het weer gaat veranderen, dan wordt het daar nog zo’n 21 graden, verwacht Saris. “Zij merken dan al een eerste luchtstroom.” Het oosten van de provincie houdt nog iets langer het warme weer, daar kan het kwik woensdag nog gewoon de 25 graden aantikken.

Maar in de loop van woensdagmiddag en daarna neemt die koele zeewind verder toe en ook daarna blijft het afkoelen, vertelt Saris. “In het weekend wordt het nog maar zo’n veertien graden. Zeker nu de terrassen weer open mogen, is het jammer dat het weer juist betrekt.”

Kouder dan gemiddeld in juni

Normaal gesproken is het begin juni zo’n negentien tot twintig graden. Daar duiken we in de tweede helft van de week dus onder. “Maar met bijna dertig graden dinsdag zitten we er ook flink boven, dus gemiddeld komen we aardig in de buurt.”

Wanneer we het zonnetje en de zomerse temperaturen weer terug kunnen verwachten? “De langere termijn is altijd wat in het duister tasten”, zegt Saris. “Maar als ik naar de trend kijk, dan gaan de temperaturen na het weekend wel weer wat omhoog.”