Bijzonder roofvogelkuiken uit het ei gekropen in de Beekse Bergen

Secretarisvogeltje geboren in de Beekse Bergen (foto: Mariska Vermij / Safaripark Beekse Bergen)

Bijzondere gezinsuitbreiding in de Beekse Bergen: daar is een secretarisvogeltje uit het ei gekropen. Het gebeurt bijna nooit dat die roofvogels in een dierentuin eieren uitbroeden en jongen grootbrengen.

Janneke Bosch Geschreven door

Secretarisvogels komen in het wild voor in Afrika, op savannen en graslanden ten zuiden van de Sahara. Ze zijn monogaam en vormen koppeltjes voor het leven.

Meest succesvolle koppel van Europa

In gevangenschap broeden de vogels niet vaak, maar het stelletje van de Beekse Bergen doet aardig hun best. "Ons ouderpaar heeft al meerdere nestjes grootgebracht en is daarmee waarschijnlijk het meest succesvolle koppel van Europa. Daar zijn we heel trots op”, vertelt dierenverzorger Robin Meijer.

Het kleine secretarisvogeltje is het vierde jong dat in Europa is geboren. Wereldwijd is het het zevende kuiken van het afgelopen jaar.

Bekijk hier de beelden van het kleine secretarisvogeltje (beeld: Mariska Vermij / Safaripark Beekse Bergen):

Zebraatje in Veldhoven

Niet alleen in de Beekse Bergen is er beschuit met muisjes. Ook bij Zoo Veldhoven is het feest. Daar is een kleine zebra geboren. Het is nog niet duidelijk of het een hengstje of een merrietje is. De verzorgers laten de zebra’s nu zo veel mogelijk met rust. Ouders en kind maken het goed, laat de dierentuin weten.