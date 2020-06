Coronavirus laat diepe sporen achter: Omroep Brabant doet een maand lang verslag uit Boekel

Jos Verkuijlen en Dennis Stafleu doen de hele maand verslag vanuit Boekel

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Op maandag 8 juni verschijnen de eerste Boekelse verhalen op de website van Omroep Brabant. In juli is er een documentaire over het wel en wee van Boekelnaren in coronatijd.

Jos Verkuijlen is geen onbekende in de regio rond Boekel. "Ik woon zelf in Heeswijk-Dinther en dat ligt er niet ver vandaan. Mijn vader heeft altijd bij Boekels gewerkt, dat is een slachterij daar." Het dorpshuis Nia Domo zal de dagelijkse uitvalsbasis zijn voor Jos en Dennis. "Iedereen die zijn verhaal kwijt wil, kan ons daar aanspreken. We rijden ook rond in onze herkenbare Omroep Brabant-auto en als je even zwaait stoppen we."

Het duo verwacht dat ze de onder meer de sportclubs zullen bezoeken, de afspraak met de diaken van de kerk is ook al gemaakt. "We willen dicht naast de mensen staan. De gevolgen van corona laten zien, het verdriet maar ook de saamhorigheid, steun en kracht van de inwoners tonen."

Wil je graag je verhaal vanuit Boekel delen met Jos en Dennis? Dan kun je bellen met Jos Verkuijlen op 06-53 97 77 48 of mailen naar [email protected]

Alle verhalen kun je vanaf komende week ook lezen via onze themapagina: omroepbrabant.nl/verhaalvanboekel.