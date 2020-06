Reddingsactie voor theater mag niet, want evenementen zijn verboden in coronatijd

Wachten op privacy instellingen... Het kleine theater De Boemel in Tilburg kan wel wat hulp gebruiken (foto: Rick Leenes). Volgende Vorige 1/2 Reddingsactie voor theatertje in Tilburg mag niet, want evenementen zijn verboden in coronatijd

Alle theaters in onze provincie zitten in de problemen door de coronacrisis. Vooral theater De Boemel in Tilburg staat het water aan de lippen. Het is een klein theater in de Spoorzone. Om het te redden zijn er deze zomers allerlei optredens gepland aan een stadsstrand, vlak bij het theater. Maar zelfs de reddingsactie is nu in gevaar.

In het sfeervolle theater De Boemel is normaal gesproken plaats voor 200 man publiek. Om het te bekostigen, is er in de zomer een stadsstrand naast het theater met allerlei optredens. Donderdag zou het feest van start gaan, met een uitverkocht optreden van Marcel Smulders voor 106 man publiek. "Mensen een paar keer per week blij maken met podiumkunsten. Dat doen we ieder jaar en vooral nu is het hartstikke nodig om te overleven", legt directeur Gerard Korthout uit.

'Flink balen'

Maar helaas. De optredens worden gezien als een evenement en die zijn tot 1 september verboden. Korthout: "Afgelopen vrijdag kwam er een noodverordening, waarin staat dat alle vermaak dat publiek trekt verboden is. Da's dus flink balen."

Maar er is een ontsnappingsmogelijkheid. De burgemeester kan een ontheffing geven. En daar is nu alle hoop op gericht. De Boemel krijgt hulp van Hans Krosse. Hij was van 1982 tot 1990 cultuurwethouder in Tilburg.

Hij ziet mogelijkheden, omdat eerder ook terrassen hulp hebben gehad: "Maak maar een nieuwe omschrijving voor openluchttheaters. Ze moeten natuurlijk voldoen aan de richtlijnen, als het gaat om reserveren en afstand. Maar zet ze niet onder het kopje evenementen, geef ze de ruimte."

'Dood in de pot'

Gerard Korthout hoopt dat het lukt, anders ziet hij het somber in: "Het is de dood in de pot voor muzikanten en kunstenaars als ze tot 1 september niet kunnen doen waar ze goed in zijn: hun kunsten vertonen, mensen blij maken. Vermaak, dat is wat iedereen op dit moment erg goed kan gebruiken."

De gemeente zegt in een reactie dat ze gebonden is aan de noodverordening van de veiligheidsregio, waarin staat dat ook alle kleine evenementen, zoals bij De Boemel, tot 1 september verboden zijn. Dus ze kunnen niets voor De Boemel doen zeggen ze.