Reebok zwaargewond na aanval door loslopende hond: 'Dit gaat door merg en been'

Beeld: Erik de Jonge

Het was een verschrikkelijk beeld dinsdag voor boswachter Erik de Jonge. Op landgoed Zoomland in Bergen op Zoom vond hij een zwaargewonde reebok. Het dier is hoogstwaarschijnlijk door een hond gebeten en lag al uren te lijden in het gras. “Dat ging door merg en been”, vertelt Erik.

“Bij de ree lagen uitwerpselen en veel oud bloed”, vertelt de boswachter. “Daarom weten we dat hij er al even lag. Misschien al sinds gisteravond.”

De ree had ‘behoorlijke verwondingen’ aan zijn flank en aan zijn heupen. “Samen met een collega heb ik hem bekeken. Het was heel duidelijk dat hij stervende was. We hebben hem daarna uit zijn lijden verlost.”

Gepakt door loslopende hond

Toen de reebok eenmaal was overleden en Erik de verwondingen goed kon onderzoeken, bleek dat vrijwel zeker een hond de schuldige is geweest. “We hebben vaker dit soort bijtwonden gezien. De ree was al erg oud, waarschijnlijk kon hij niet op tijd wegkomen.”

De boswachter maakte een video van het dier en plaatste die op Twitter. “Ik wil mensen ervan bewust maken, en hen overtuigen, dat het echt heel belangrijk is dat honden niet worden losgelaten in de natuur.”

Boswachter Erik de Jonge deelde een video van de zwaargewonde reebok op Twitter:

Volgens De Jonge worden natuurgebieden steeds vaker bezocht en is daarom het aantal wilde dieren dat werd gegrepen door een loslopende hond de afgelopen tien jaar toegenomen.

Gezien elders in de provincie een wolf actief is, kreeg Erik na zijn bericht op Twitter direct veel vragen of het misschien om een aanval van het roofdier zou gaan. “Dat is zeker niet het geval”, legt hij uit. “Een wolf zou die ree verder opeten en niet laten leven. De verwondingen komen niet overeen met een wolvenaanval.”