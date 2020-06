Touringcarbedrijven willen aan de slag: 'Als we nog langer poetsen, poetsen we de verf eraf'

Dave Wijdemans - Sabeh Tours

Dave Wijdemans van Sabeh Tours in Berkel-Enschot kan het nog steeds niet geloven. Ondanks alle versoepelingen van coronamaatregelen mogen zijn bussen nog steeds maar dertien passagiers vervoeren. "Dat is toch gek terwijl de treinen, stadsbussen en vliegtuigen wel vol zitten." Hij en zijn collega's willen dat de overheid ze perspectief biedt, want de busbedrijven hebben het zwaar.

Brancheorganisatie KNV Busvervoer kwam met een eigen strenge richtlijn. Vanaf 1 juni wilden de touringcars graag weer dertig mensen meenemen, maar alleen als er mondkapjes gedragen werden door de passagiers en na een gezondheidschecklist. Misschien dat zelfs vanaf juli weer volle bussen mogelijk waren met dezelfde maatregelen.

Lange tijd bleef het stil, totdat de politie zaterdag aan de KNV liet weten dat ze de noodverordening toe te passen. Ze had geen boodschap aan het KNV-voorstel. Dus blijft het maximaal aantal passagiers op dertien staan. Wijdemans is dinsdag bezig geweest met na te gaan waarom. "Niemand kan mij antwoord geven, het ministerie niet, de inspectie niet en de politie zelf ook niet. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd."

Omvallen

Hoewel bij Sabeh de nood hoog is, komt het voortbestaan van de Brabantse touringcarbedrijf nog niet acuut in gevaar. "Helaas hebben we door deze uitzichtloze situatie van sommige werknemers het contract niet kunnen verlengen. Ik ken bedrijven in Brabant die wel echt op omvallen staan en waar personeel ontslagen is om kosten te besparen."

Wijdemans stipt daarbij aan dat er behoorlijk wat touringcarbedrijven zijn die hun bus niet in eigendom hebben, maar ze leasen. "Die kosten lopen gewoon door, maar ondertussen kan je geen ritten maken." De sector moet het vooral van daguitjes hebben, maar veel van die uitjes zijn niet open of willen nu geen grote groepen ontvangen.

Versoepeling

"Als uitjes wel open zijn, kunnen we de mensen met de huidige regels daar niet krijgen. Als je een groep van 50 mensen moet vervoeren, heb ik nu vier bussen nodig. Dat is onbetaalbaar", legt Wijdemans uit. "Wij rijden ook voor Willem II en die wilden graag helemaal coronaproef een groepsuitje organiseren, maar met honderd man is dat geen doen voor ons nu. Ik krijg aanvragen voor juli, maar ik heb geen idee wat dan mag en kan."

Hij kijkt dan ook met pijn in het hart naar de luchtvaartsector en het openbaar vervoer. "Van het openbaar vervoer kan je nog zeggen dat het noodzakelijke reizen zijn, maar dat ligt bij vliegtuigen al iets anders. Alleen die zitten wel vol." De manager van Sabeh wil dan ook perspectief van de overheid.

Actie

Inmiddels is Wijdemans aan het bellen met andere touringcarbedrijven in Brabant over hoe nu verder. "We willen actie voeren. We ze zijn te stil geweest en moeten nu voor onszelf opkomen voor het te laat is." Hoe die actie eruit gaat zien weet hij nog niet. Volgens Wijdemans is de actiebereidheid onder de bedrijven groot.

Ook baalt hij ervan dat KNV Busvervoer nog weinig voor elkaar heeft gekregen voor de sector. "Er wordt wel gepraat, maar er is nog weinig concreets uit gekomen terwijl het water ons wel aan de lippen staat." Hij zegt het even niet meer te weten nu. "De bussen zijn aan de binnen- en buitenkant nog nooit zo schoon geweest, als we nog langer poetsen in plaats van rijden, poetsen we de verf eraf.