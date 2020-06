Alle dode schapen in de omgeving van Heusden zijn het werk van één wolf

De wolf in de regio werd vastgelegd op camerabeelden.

De vele aanvallen op schapen in de regio Heusden zijn het werk van één wolf. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Uit het DNA dat gevonden is op de dode schapen blijkt dat het gaat om een mannetje uit een roedel in Duitsland.

Ron Vorstermans Geschreven door

Tijdens een werkbezoek van de Brabantse gedeputeerde aan de omgeving van Heusden eisten bezorgde boeren dat er onderzoek plaatsvond naar de plek waar de wolf zich het vaakst schuilhoudt: in het natuurgebied de Eendenkooi. Zaterdag is er daarom een onafhankelijk onderzoeker het gebied in gegaan met een drone. Hij heeft met een warmtegevoelige camera gezocht naar een mogelijk wolvennest, maar volgens de provincie blijkt dat er niet te zijn.

DNA-analyses

Natuurorganisatie BIJ12, die onderzoek doet in dienst van de provincie, heeft eerder DNA-monsters afgenomen naar aanleiding van de schademeldingen die bij hen zijn gedaan. Het gaat om de DNA-monsters tot 20 mei. Uit onderzoek van die DNA-sporen blijkt dat het gaat om een mannetjeswolf uit een roedel in Duitsland.

Dick Klees, internationaal roofdierexpert, is niet verrast door dat nieuws. “Jonge wolven verlaten normaliter in hun eentje de roedel om een eigen gebied te zoeken om zich te vestigen. In uitzonderlijke situaties komt het voor dat twee dieren uit dezelfde roedel daarin tijdelijk samen optrekken.”

Als het in Brabant om twee wolven zou gaan, zou dat erg bijzonder zijn. "Uiteindelijk zullen de wolven van een roedel hoe dan ook uit elkaar gaan om een partner te zoeken en een eigen leefgebied", zegt Klees.