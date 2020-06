Passagier mishandelt chauffeur nadat hij uit bus is gezet omdat hij geen kaartje en mondkapje heeft

(Foto: archief)

Een reiziger heeft dinsdagochtend op station Roosendaal een buschauffeur mishandeld en zou ook agenten hebben bespuugd. De man werd aangesproken omdat hij geen vervoersbewijs had en geen mondkapje droeg. Dat laatste is sinds maandag verplicht in het openbaar vervoer. De politie kwam de Arriva-chauffeurs snel helpen en hebben de agressieve reiziger aangehouden.

Volgens een omstander die anoniem wil blijven, sprak de buschauffeur de reiziger aan omdat hij geen vervoersbewijs had en geen mondkapje droeg. De chauffeur zette de bus vervolgens bij enkele collega's neer om hulp te vragen omdat de reiziger erg agressief werd. Buiten de bus schold de man de chauffeurs uit en zwaaide hij wild met zijn armen.

Toen één van de chauffeurs zich met zijn rug naar de man toedraaide, werd hij geschopt en vielen er over en weer rake klappen. Een andere chauffeur kreeg daarbij een klap tegen zijn slaap. De politie was snel ter plekke. Daardoor kalmeerde de situatie en kon de mishandelde chauffeur geholpen worden door zijn collega's.

De agressieve reiziger is aangehouden door de politie, maar hij ging daarbij flink tekeer volgens de omstander. "Hij schopte tegen de bus en de Arriva-kantine en spuugde ook naar de agenten. Daarna hebben ze hem met veel moeite in de politieauto weten te krijgen."

Onacceptabel

Suzan van Beek van Arriva bevestigd het incident op het station van Roosendaal. De vervoerder houdt het erop dat de reiziger de instructies van de chauffeur niet opvolgde.

De woordvoerder benadrukt dat geweld tegen OV-personeel onacceptabel is. "We hebben daarom aangifte gedaan en alle camerabeelden zijn veiliggesteld. Ook begeleiden we de betrokken chauffeurs na dit incident, want zoiets kan veel impact op ze hebben." Twee Arriva-collega's raakten lichtgewond en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Door het incident vervielen tijdelijk enkele buslijnen. Of de chauffeurs woensdag weer allemaal op de bus zitten, kon Arriva niet zeggen. De politie was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.