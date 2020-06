Guido Weijers treedt coronaproof op voor 100 man: 'Dit smaakt naar meer'

Foto: ANP Kippa/Koen van Weel

Een bijzonder optreden voor Guido Weijers maandagavond in Den Bosch. Hij stond voor honderd mensen op een podium. Bijzonder, want de regel is op dit moment dat voorstellingen maar voor maximaal dertig mensen zijn toegestaan. De cabaretier stond namelijk op een podium in de buitenlucht met daaromheen mobiele glazen cabines voor de toeschouwers.

Weijers regelde voor de 'Masterclass achter glas' een theater bestaande uit drie gescheiden cabines met aparte parkeerplekken en ingangen. Allemaal coronaproof en gecontroleerd door het anderhalvemeter-loket en met medewerking van de gemeente Den Bosch.

Het middelpunt

Hij wilde dat graag omdat dertig bezoekers zo weinig is. "We hebben drie zalen laten bouwen op een vrachtwagen en zo neergezet dat die zalen van elkaar gescheiden waren. Die stonden in een soort U-vorm om het podium heen. Ik was eigenlijk een beetje het middelpunt van de peepshow", vertelt de cabaretier op de radio bij Omroep Brabant.

Volgens Guido Weijers was het een enorm succes, maar was het ook een beetje gek. "Het was een beetje onwennig. Normaal gesproken hoor je mensen meteen lachen. Nu moesten we een afspraak maken van: als je het leuk vindt, klap dan niet te laag want anders zie ik het niet. Maar je merkt ook weer dat mensen zin hadden om weer eens een uitje te hebben. Het is fijn als je mensen een beetje gelukkiger kunt maken op zo'n avond."

Op naar 300 man

De organisatie was in handen van Artishock Events. Directeur Machtild Stultiens van Straaten is maar wat trots op de voorstelling. "Een geslaagde avond met een gouden randje." Volgens haar en Weijers laat het optreden zien dat er veel meer mogelijk is dan je op voorhand zou denken. Weijers durft zelfs verder te gaan op zijn Facebookpagina. "Denken in oplossingen, vanaf 1 juli 300 mensen."

De vrachtwagens zijn zogeheten mobiele hospitality units van Movico uit Deurne. Ze zijn normaal gesproken geschikt voor 150 mensen, maar nu mogen er dertig naar binnen. Ze bestaan uit voornamelijk glas aan de voorkant en beschikken zelfs over balkonnetjes als dat nodig is. Normaal gesproken worden deze mobiele cabines gebruikt om gasten te ontvangen in bijvoorbeeld de autosport- en wielrenwereld.

Volgens de cabaretier en directeur van Artishock is het concept op te schalen. Ze denken dat dit een oplossing kan zijn voor de cultuursector om deze zomer toch nog inkomsten te generen. Gehoopt wordt dat meerdere gemeenten en theaters het idee willen omarmen. "Ik hoop dat veel mensen dit idee jatten", aldus Weijers.

