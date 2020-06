Zelfs Broadway heeft interesse in ‘coronaproof’ theatersysteem van Markant in Uden

Zo zitten theaterbezoekers er straks in Uden bij.

Internationale theaters en bioscopen hebben interesse in de 'coronaproof' zaalindeling van Theater Markant in Uden, waarmee toch 70 procent van de stoelen kan worden gebruikt. Dankzij tientallen aanpassingen kan het theater meer mensen ontvangen dan de dertig (of straks honderd) die het RIVM goedkeurt.

Tussen elke drie stoelen is een plastic schot geplaatst. De bezoekers zitten met zijn tweeën bij elkaar en de derde stoel is omgebouwd tot een tafeltje waar je drankje op kan staan. Bovenop de stoelen zitten ook doorzichtige schermen zodat je voor en achter beschermd bent. De schermen zijn gemakkelijk te verplaatsen, zodat er ook hele gezinnen bij elkaar kunnen zitten.

Verder hebben de voorstellingen geen pauze en wordt de looprichting in het theater bepaald door grote plantenbakken die ook voorkomen dat stromen bezoekers te dicht bij elkaar in de buurt komen.

"Onze werkwijze krijgt steeds meer bijval, ook van andere sectoren", zegt bedenker Christian Brander van bureau Tausch, dat grote congres- en festivalruimtes inricht. "Volgende week hebben we de directies van de grote bioscoopketens op bezoek en gaat het plan Europees geplugd worden in de bioscoopsector."

Daarnaast zijn er al tientallen theaterdirecteuren langsgekomen om zich te laten informeren over het Udense protocol. Ook een grote theaterexploitant op Broadway heeft zich gemeld en overweegt het 'coronaproof' theatersysteem in de Verenigde Staten toe te passen.

