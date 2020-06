Zeeman-oprichter en miljardair Jan Zeeman (78) overleden

Jan Zeeman, oprichter van textielketen Zeeman, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.

Jan Zeeman komt uit Noord-Holland maar verhuisde in 2001 naar een landgoed in Lage Mierde. Dat landgoed werd in 2018 grotendeels opengesteld voor publiek. Jan Zeeman was lange tijd een van de rijkste mensen van Brabant en mocht zich vanaf 2016 zelfs miljardair noemen.