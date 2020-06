Monsieur Cannibale in de Efteling wordt aangepast bij komend groot onderhoud

De Efteling gaat de omstreden attractie Monsieur Cannibale pas aanpassen als er 'groot onderhoud' gepland staat. Daarvoor is nog geen datum bepaald, laat een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel woensdag weten.

'Vrolijke karikatuur'

"We hoeven niet vooruit te lopen op het maatschappelijke debat", zegt de woordvoerder. "De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet."