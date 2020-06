Heftige beelden van motorongeluk Tilburg op Dumpert, politie neemt ze mee in het onderzoek

Beeld: Dumpert.nl

Op Dumpert.nl zijn woensdag beelden verschenen van de aanrijding waarbij zondagmiddag op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg twee motorrijders gewond raakten. Wat er precies is gebeurd, wordt nog door de politie onderzocht, laat een woordvoerder weten. In dit onderzoek worden ook de beelden meegenomen.

Sandra Kagie Geschreven door

Uit de beelden blijkt dat de motorrijders geen beschermende motorkleding droegen. Dit bevestigt de politie, maar ze wil niets zeggen over de snelheid waarmee de motorrijders over de Burgemeetser Letschertweg reden. "Wij zien de beelden ook," zegt een woordvoerder hierover, "maar omdat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt, ga ik verder niet in op de beelden."

Groepje van zeven

Bij het ongeluk raakten twee motorrijders gewond: een man van 33 uit Tilburg en een man van 38 uit Almere. Ze maakten deel uit van een groepje van in totaal zeven motorrijders, geeft de politie aan. Een van hen had een GoPro-camera op zijn helm. De politie heeft de beelden zondag meteen gekregen.

De motorrijder met de camera op zijn helm stopt bij de twee slachtoffers. Dit nadat de twee elkaar aan lijken te tikken en vallen. Ook een vierde motorrijder stopt.

Gebroken been

Zondag liet de politie weten dat de twee mannen die gewond raakten er vrij ernstig aan toe waren. Ze belandden allebei in het ziekenhuis. De Tilburger is inmiddels weer thuis. Hij liep een gebroken been op. De man uit Almere ligt nog in het ziekenhuis. Ook hij liep ernstig beenletsel op.

Het ongeluk gebeurde zondag rond halftwee. Onder meer een traumahelikopter kwam ter plekke.