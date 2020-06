Varkenshouders moeten op zoek naar andere slachterij nu Van Rooi Meat dicht is

Varkenshouders bang voor overvolle stallen (archieffoto)

Varkenshouders in Zuidoost-Brabant maken zich zorgen over de sluiting van slachterij Van Rooi Meat in Helmond. Het bedrijf moet twee weken dichtblijven na een corona-uitbraak onder de medewerkers. Veel varkenshouders in de regio laten hun varkens slachten bij Van Rooi. "Ik ben behoorlijk van slag."

Volgens Mario Berkers, lokaal voorman van de ZLTO en varkenshouder, zullen de meeste varkenshouders het de komende twee weken nog wel volhouden. "Er is ruimte in de stallen omdat wij dat al verplicht moeten hebben, maar het moet echt niet langer duren."

'Financiële strop'

Volgens Berkers zullen varkenshouders al wel last hebben van de sluiting van de slachterij. "Het zijn vooral financiële consequenties. Als varkens niet op een bepaald moment geslacht worden, groeien ze door en worden ze te zwaar."

"De varkenshouder heeft dan extra kosten aan voer en mest, terwijl het te zware varken minder opbrengt."

Varkenshouders maken zich zorgen over sluiting slachterij (Archieffoto).

Zoeken in het buitenland

Enkele varkenshouders zijn op zoek naar een slachthuis in het buitenland. "Ik slacht al mijn varkens bij Van Rooi Meat", zegt een varkensboer die anoniem wil blijven. "Ik werk volgens het Beter Leven-keurmerk en ik heb dus al ruime stallen, maar er komen nu veel biggen bij."

Veel ruimte om te slachten heeft de varkenshouder niet, terwijl de markt wel om varkensvlees vraagt. "Mijn varkens moeten binnen een paar uur rijden worden geslacht, dus we kijken in Duitsland en België. In Nederland is erg weinig capaciteit nu."

Afnemers kwijt?

Volgens de varkenshouders is de schok over de sluiting van Van Rooi Meat groot. "Het is erg emotioneel", zegt een van hen. Zo is er angst dat de slachterijen afnemers kwijtraken. "De winkels willen vlees en gaan het dan gewoon ergens anders vandaan halen. Alles is ontregeld."