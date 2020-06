Fietsendief met slijptol geeft gestolen fiets terug mét een nieuw slot

De dief ging met een slijptol aan de gang (beeld uit video).

Marijn uit Den Bosch filmde afgelopen weekend hoe een brutale dief met een slijptol de fiets van zijn buurman meenam. De hele actie stond duidelijk op camera en beelden werden volop gedeeld op social media. Het verhaal nam een nog gekkere wending toen de dief werd herkend door zijn baas, die hem dwong om de fiets netjes terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. En zo geschiedde.

De fiets werd woensdagochtend om kwart over zes teruggezet door dezelfde man die de fiets eerder stal, zo is te zien op camerabeelden. De fiets was voorzien van een gloednieuw ringslot. De dief stopte de twee sleutels voor het slot door de brievenbus van de eigenaar, vertelt buurman Marijn.

Dat de dief zijn criminele daad herstelde, is niet per se een teken van spijt. De baas van de dief had hem namelijk herkend, legt Marijn uit. “Ik werd gebeld door een bedrijfsleider. Hij had het filmpje op Omroep Brabant gezien en herkende zijn werknemer direct. Bovendien stond de fiets in zijn bedrijfshal. Hij heeft zijn werknemer aangesproken, die direct zijn daad bekende. De bedrijfsleider eiste dat de man de fiets inclusief nieuw slot terug ging brengen.”

Volgens Marijn wilde de bedrijfsleider zijn werknemer niet direct ontslaan vanwege de daad. “Hij zei wel dat hij geen criminelen in dienst wilde, maar deze jongen heeft een lichte beperking en werkte al vier jaar voor hem. Hij had daarom toch wat meer coulance voor hem”, denkt Marijn. "Ook zou het zijn eerste diefstal ooit zijn. Maar hij vond dat we moesten doorgaan met de aangifte, dat wel."

De bedrijfsleider zou tegen zijn werknemer hebben gezegd dat hij een briefje bij de sleutels moest doen met excuses. Dat heeft hij niet gedaan. “Ik zou de jongen wel willen ontmoeten, maar ik weet niet zeker of ik dat kan maken. Ik denk dat hij al behoorlijk gestraft is doordat hij in de publiciteit is geweest. Misschien wil hij wel helemaal schoon schip maken? Wij staan er in ieder geval voor open.”

