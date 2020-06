PSV-vrouwen verrassen opnieuw, nu met komst Mandy van den Berg

PSV heeft opnieuw een opvallende speelster aangetrokken voor het vrouwenelftal. In navolging van keepster Sari van Veenendaal heeft ook Mandy van den Berg een contract getekend PSV. De 29-jarige verdediger komt transfervrij over van Valencia.

"Een terugkeer naar de eredivisie is altijd iets geweest wat ik een keer zou willen. De vraag was alleen wanneer en nu is dat moment daar. Ik kijk er enorm naar uit om na acht jaar weer thuis te komen in Nederland en met mijn nieuwe uitdaging aan de slag te gaan", aldus de 29-jarige Van den Berg. Ze heeft in Eindhoven een contract voor twee jaar getekend.