Geen wapenstok meer voor boa's in Den Bosch, maar ze krijgen wel een bodycam

Boa's die in de gemeente Den Bosch werken, krijgen als het aan de gemeente ligt een bodycam op hun kleding. Daarmee wordt gefilmd wat ook de toezichthouder ziet en met wie hij praat. De buitengewoon opsporingsambtenaar verliest ook een hulpmiddel. De wapenstok mag niet meer gedragen worden.

Boa's in de gemeente Den Bosch hadden slechts toestemming tot mei 2020 om een wapenstok te dragen, schrijft burgemeester Jack Mikkers in een brief aan de gemeenteraad. Die toestemming verlengen past niet bij het landelijk beleid.