Stefaan begon als campingbeheerder in Frankrijk toen daar de lockdown begon

Campingbeheerder Stefaan en vriendin Anneke in het midden tussen eigenaar Jan, links en medebeheerder Jochem , rechts. (Foto: Stefaan Pinckaers)

Stefaan Pinckaers uit Asten begon als beheerder van een Franse camping op de dag dat Frankrijk op slot ging vanwege de coronacrisis. "Alles was dicht, de bouwmarkt, de bank. Een moeilijkere start is bijna niet denkbaar."

De camping Aux Rives du Soleil ligt tussen Dyon en Lyon. Het is nog onzeker of Frankrijk weer opengaat voor toeristen op 15 juni, zoals de omliggende landen. Maar Stefaan heeft er alle vertrouwen in. "Op vrijdag 19 juni ga ik open. Ik heb ook veel Franse gasten en is de eigenaar niet alleen afhankelijk van buitenlandse toeristen, gelukkig."

Met de nodige creativiteit werden voorzieningen toch aangepast en verbeterd. (Foto: Stefaan Pinckaers)

Stefaan werkte tot een jaar geleden als manager voor een groot internationaal bedrijf. Hij stopte daarmee om samen met zijn vriendin Anneke door Europa te reizen. In Zuid-Frankrijk werkten ze in het hoogseizoen op een camping om ervaring op te doen. "Toen hebben we definitief besloten dat we heel graag zelf een camping wilden beheren."

Er wordt nu extra hard gewerkt om de camping in orde te maken. (Foto: Stefaan Pinckaers)

Totdat de deuren opengaan is het flink aanpoten voor de nieuwe Brabantse beheerder. "De eerste weken was enorm behelpen. Alles was dicht hier dus ik heb heel veel in Nederland besteld. Online kan ik hier niks kopen omdat mijn Nederlandse creditcard niet online geaccepteerd wordt. Ik kan vandaag pas naar de bank om een Franse creditcard te regelen. En dan nog die onzekerheid, wanneer mogen we weer kampeerders ontvangen?"

In rap tempo worden de stacaravans voor vakantiegangers in orde gemaakt. (Foto: Stefaan Pinckaers)

De voortekenen lijken gunstig voor Frankrijk zodat op 15 juni de coronaregels inderdaad soepeler worden. De camping van Stefaan ligt ideaal voor Nederlanders die op doorreis zijn naar het zuiden. "Brabanders rijden hier in een dag naartoe. We hebben daarom tachtig passantenplaatsen. Verder telt de camping aan de Saône 160 plekken voor een langer verblijf."