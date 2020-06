Freddie is fan van de Piushaven en daarom maakt hij er elke dag foto's

Freddie de Roeck is de allergrootste fan van de Tilburgse Piushaven (foto: Tom van den Oetelaar). De Piushaven in Tilburg (foto: Freddie de Roeck). Brug De Ophef in de Piushaven in Tilburg (foto: Freddie de Roeck). Volgende Vorige 1/3 Freddie de Roeck is de allergrootste fan van de Tilburgse Piushaven (foto: Tom van den Oetelaar).

De Piushaven in Tilburg is in acht jaar veranderd van een gebied waar niets gebeurde in een hotspot waar je gezien wilt worden. Dat vinden veel mensen fijn. Maar de allergrootste fan van de Piushaven is Freddie de Roeck. Hij is er elke dag te vinden om foto's te maken.

Freddie woont in Jeruzalem, de wijk die tegen de Piushaven aan ligt. Vroeger reed hij er altijd met een grote boog omheen als hij naar de stad moest: "Het was toen een gribus. Er waren junks die je stonden op te wachten als je er langs liep. Daar kreeg je dan trammelant mee. Je wilde er niet gezien worden. Ik kwam er bijna nooit."

Maar dat veranderde toen de Piushaven acht jaar geleden op de schop ging, Vanaf het begin zat Freddie er bovenop: "Ik had toch een camera. Ik ging wandelen en maakte er dagelijks foto's."

De skyline van de Piushaven (foto: Freddie de Roeck).

In het dagelijks leven werkt Freddie bij de Diamant-groep: "In Tilburg Noord zit ik op een wagentje, vuil ophalen. Als er ergens illegaal zwerfafval is gedumpt, haal ik het op."

Daarnaast heeft hij zijn hobby fotografie. Vroeger deed hij veel concerten en festivals. En hij fotografeerde bekende Nederlanders langs de rode loper. Maar het reizen werd te kostbaar. Toen kwam de verbouwing van de Piushaven in Freddies achtertuin.

"Vroeger wilde niemand hier wonen. Nu is het hartstikke duur, onbetaalbaar."

Daar was genoeg te zien. Bedrijfsgebouwen werden gesloopt en er kwamen nieuwe huizen, appartementen en terrasjes voor in de plaats. "Langs het water kwamen looproutes. Over vlonders kon je via natuurgebied Moerenburg naar de Piushaven lopen. Het wordt dagelijks bijgehouden en opgeruimd."

Het effect daarvan merken Freddie en zijn moeder Annemiek Netten ook. Hun huis staat aan de rand van de Piushaven, in de wijk Jeruzalem: "Van een asowijk zijn we in een middenstandswijk terecht gekomen", zegt zij. "Hier is het ook veel beter geworden. Ga hier maar eens een appartement zoeken. Vroeger wilde niemand hier wonen. Nu is het hartstikke duur, onbetaalbaar."

Dat Freddie mooie foto's maakt, valt ook ondernemers en projectontwikkelaars in de Piushaven op. Regelmatig kan hij foto's verkopen. Dat geld investeert hij in nieuwe fotoapparatuur.

Freddie neemt je mee naar zijn drie favoriete plekken in de Piushaven:

