Verwaarloosde paarden zorgen voor ophef in Haarsteeg, filmpje van auto die dood paard wegsleept

Een filmpje waarop te zien is hoe een dood paard achter een auto wordt weggesleept. Bij andere paarden en pony’s kun je de ribben tellen. Het filmpje veroorzaakt veel ophef in Haarsteeg in de gemeente Vlijmen. De Dierenbescherming is op de hoogte van de situatie.

Karen Gevers heeft paarden in een wei staan die grenst aan het terrein waar deze dieren staan. “Het is verschrikkelijk om te zien. Een paar weken geleden lag er nog een dood veulen in de wei. Hij laat zijn dieren gewoon dóódgaan.”

"Ik zag geiten met ontstoken ogen. Struisvogels met gaten in het lijf."

De wei en de dieren zijn van een inwoner van Haarsteeg. Het is niet de eerste keer dat hij met verwaarlozing of mishandeling van dieren in verband wordt gebracht. Een paar jaar terug werden honden van hem afgenomen die hij verwaarloosde.

En dat was volgens buurtbewoners niet de enige keer. Karen vertelt: “Aan de Priemsteeg heeft hij ook dieren lopen. Daar zag ik geiten met ontstoken ogen, struisvogels met gaten in het lijf. En in Elshout, heeft hij ook een wei gehad. Daar gingen ganzen en herten dood.”

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is op de hoogte van de zorgen die er leven. De organisatie zegt dat de man ‘een bekende’ is die vaker op het randje balanceert van wat is toegestaan en soms net er overheen. “Je zou soms willen dat je kon bepalen dat dit soort mensen gewoon geen dieren meer mogen houden”, zegt een woordvoerder, “maar zo werkt het helaas niet.” Wel komt er later donderdag een inspecteur langs om poolshoogte te nemen.

Woensdagavond liep de situatie even uit de hand. Boze en bezorgde buurtbewoners verzamelden zich bij de wei en bij het woonhuis van de eigenaar. Ook de politie kwam erbij. De ophef ontstond nadat eerder op de dag het filmpje online kwam waarop de magere paarden te zien waren.

"Er lag een dode merrie in de wei. Het veulen liep er verdwaasd bij."

Dat filmpje werd gemaakt door Iwan van Dun. “Ik werd getipt door een van de mensen uit de buurt”, vertelt hij. “En toen ik daar aan kwam, zag ik hoe erg het was. Er lag een dode merrie in de wei met het veulen er een beetje verdwaasd bij. De helft van de dieren loopt kreupel. De wei is niet eens meer een wei te noemen.”

Karen Gevers is blij met alle ophef. “Eindelijk. Ik hoop dat het nu eens stopt. Dat die man dit niet meer mag doen.” De politie komt later deze donderdag met een reactie. Ook de eigenaar zelf was op moment van schrijven nog niet bereikbaar voor commentaar.