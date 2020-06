Advocaat Peter Schouten gaat kroongetuige Nabil B. verdedigen in megazaak rond Ridouan Taghi

Advocaat Peter Schouten (Foto: Archief).

De Bredase advocaat Peter Schouten en misdaadjournalist Peter R. de Vries willen de kroongetuige bijstaan in het grote Marengo-proces. De kroongetuige wil dat ook. Maar het OM accepteert 'de twee Peters' niet. De advocaat is welkom, maar dan zonder adviseur, is de boodschap. Er is nu een hoop gedoe over.

De Marengozaak draait rond een reeks gewelddadige liquidaties van de zogenoemde mocro-maffia in Utrecht en omgeving. Die misdaadorganisatie zou worden geleid door Ridouan Taghi en Said Razzouki, die allebei zijn opgepakt.

Kroongetuige Nabil B. zat ook in de misdaadorganisatie maar kreeg wroeging. Hij stapte er uit en ging praten met de politie en heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd, ook tegen Taghi. B. zit nu in een getuigenbeschermingsprogramma. Hij en zijn familie lopen groot gevaar.

Misdaadjournalist

Peter Schouten en Peter R. de Vries staan klaar om Nabil te helpen. De Amsterdamse misdaadjournalist wordt vertrouwenspersoon, adviseur en woordvoerder. Het tweetal presenteerde zich donderdagmiddag op een persconferentie.

Schouten noemde het Marengo-proces 'de grootste strafzaak ooit in Nederland'.

Adviseur en advocaat

Het tweetal is aangezocht door de kroongetuige zelf. Er zouden al twee ontmoetingen zijn geweest op een geheime plek.

Maar Schouten en De Vries mogen samen niet aan de slag. Schouten heeft geen overeenkomst omdat het Openbaar Ministerie (OM) er voor is gaan liggen.

Vorige week werd al duidelijk al op een tussentijdse zitting dat het OM de combinatie van een advocaat en adviseur niet ziet zitten. Ook een van de advocaten van een verdachte verzette zich tegen de komst van zo'n 'adviseur'.

Na de zitting van vorige week was nog niet bekend dat het ging om 'de twee Peters'.

Wet

Er is serieus naar het voorstel gekeken, meldt het OM in een persbericht donderdagmiddag na de persconferentie. Maar in rechtszaken is er officieel geen plaats voor een 'adviseur'. En daarom is Peter R. de Vries dus niet welkom.

Alleen een advocaat mag iemand verdedigen volgens de wet. Dat is een rechtsgeleerde met specifieke rechten en plichten. Formeel mag alleen dus Schouten dat doen. Met hem alleen heeft het OM 'geen enkel probleem'.

'Verbijstering'

Op de persconferentie donderdagmiddag zeiden Schouten en De Vries over de kwestie dat het werken ze onmogelijk wordt gemaakt, omdat het OM dit blokkeert. Ze trekken zich niet terug, benadrukten zij.

In een uitvoerige verklaring schetste De Vries de forse problemen met het OM. Die hebben bij hem tot "verbijstering en ontluistering" geleid, zei hij, in een relaas dat als een felle aanklacht tegen justitie kan worden samengevat.

Gedoe

Volgens De Vries is er onderhandeld met het OM. Dat verliep stroperig. Zo was er gedoe over het honorarium van Schouten. Die zou een normaal tarief berekenen voor zijn diensten, is het verhaal van beide Peters. Maar toch liepen de onderhandelingen uiteindelijk stuk.

Er lijkt intussen sprake van een patstelling. B. wil zich volgens Schouten en De Vries door allebei laten bijstaan en niet door eentje. Hoe de kwestie moet worden opgelost is onduidelijk.

Vermoord

De zaak rond de kroongetuige kent een gruwelijke voorgeschiedenis.

Een van de voorgangers van Schouten was advocaat Derk Wiersum. Die werd vorig jaar op 18 september doodgeschoten toen hij zijn huis in Amsterdam verliet. Wiersum was ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda.

Ook de broer van kroongetuige Nabil B. is in 2018 vermoord. Dat is mede de reden van de advocaten van de kroongetuige alleen anoniem hun werk wilden doen.

Peter Schouten heeft zich kort na de moord ook al gemengd in deze zaak en zijn diensten aangeboden maar dat ging toen niet door. Daarna haakten zeker drie anoniem gebleven advocaten af, vermoedelijk uit veiligheidsoverwegingen.

Schouten en De Vries hebben er nadrukkelijk voor gekozen om hun werk niet anoniem te gaan doen, vertelden ze op de persconferentie.