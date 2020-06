Ruiming nertsenfokkerijen wordt uitgesteld tot dinsdag vanwege rechtszaak Animal Rights

Nertsen en hun fokkers in het nauw (foto: Mark).

Besmette nertsenfokkerijen mogen pas vanaf dinsdag worden geruimd. Dat bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Omroep Brabant. Animal Rights is een rechtszaak gestart tegen de beslissing om met corona getroffen fokkerijen vanaf vrijdag te ruimen. Daardoor moet de ruiming worden opgeschort tot na de rechtszaak, die maandag plaatsvindt in Den Haag,

Erwin Vermeulen van Animal Rights hoopt dat de ruiming helemaal niet doorgaat. "Voor omwonenden was er volgens de overheid en RIVM geen gevaar voor de volksgezondheid. Nu de druk vanuit de gemeente en de politiek oploopt wordt er opeens wel tot ruimen wordt besloten. Dat is populistisch ingegeven."

Eerder maakte minister Carola Schouten van Landbouw bekend dat de besmette nertsenfokkerijen vanaf vrijdag moesten worden geruimd. Het gaat in onze provincie om vooralsnog zes bedrijven met acht locaties in Beek en Donk, Deurne, Gemert, Landhorst en Milheeze.

De nertsenfokkers zelf leggen zich neer bij de ruiming van hun bedrijven vanwege aangetroffen besmettingen met het coronavirus. "We zullen ons niet verzetten, omdat ook wij niet weten wat het virus op de langere termijn doet. We zijn geen virologen", zegt directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE).

Het is een rigoureuze maatregel, zegt Verhagen. "Het besluit om te ruimen komt hard aan bij deze ondernemers. Dit gaat niet zonder emoties, want voor deze ondernemers is de fokkerij hun levenswerk. Maar wij begrijpen dat het ministerie geen risico's wil nemen met het oog op de volksgezondheid, ook al zien wij dat veel nertsen niet ziek zijn. Het is ook hard omdat het moederdieren en hun pups zijn."

De pelsdieren worden vergast. Daarna worden de stallen leeggehaald en worden de dode diertjes naar een destructiebedrijf gebracht.

Ook de burgemeester van Gemert-Bakel, Michiel van Veen, ziet dat in, maar volgens hem gaat het gezondheidsbelang voor. “We hebben al gemeenteraad een duidelijk standpunt ingenomen: de volksgezondheid is leidend." In zijn gemeente worden de bedrijven van twee nertsenhouders geruimd.

Volgens Van Veen is de rol van de gemeente echter tweeledig. “We dragen natuurlijk ook de zorg voor de mensen. We willen hen bijstaan. Nertsenhouders zien hun baan verloren gaan. Ik heb beide nertsenhouders in onze gemeente gesproken, het maakt echt wel wat los. Ik geloof niet dat de vlag uit kan. Voor een aantal mensen, die een mooi bedrijf hebben, heeft dit een grote impact.”

Nederland telt ongeveer 140 nertsenfokkerijen met in totaal 808.000 moederdieren, die doorgaans in mei jongen werpen. De nertsenfokkerij als geheel is per 1 januari 2024 verboden in Nederland. Het bont van de dieren vindt zijn afzet met name in Azië, Rusland en de Verenigde Staten.

