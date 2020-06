Dringende oproep om minder water te gebruiken vanwege acute droogte

Omdat het kurkdroog is in Midden- en Zuidoost-Brabant worden alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven dringend verzocht om minder water te gebruiken. "Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater."

Met het uitdrukkelijk verzoek om heel zuinig te zijn met water slaan Brabants Landschap, Brabant Water, Molenstichting Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Vereniging Industriewater, Waterschap De Dommel, Landbouworganisatie ZLTO en gemeenten in het Dommelgebied de handen ineen.

Droger dan ooit Terwijl iedereen genoot van de zonnigste lente sinds begin van de KNMI-metingen, werd het elke dag droger. Het is droger dan ooit - in ieder geval dan recordjaar 1976 - en Brabant heeft twee droge jaren achter de rug.

De enige regen van betekenis dit voorjaar viel begin maart. April en mei waren record droog. Door warmte, wind en groeiende gewassen, planten en bomen neemt ook de verdamping toe. Het water in sloten en beken staat laag of ze zijn al drooggevallen.

Voorspelde regen broodnodig Het grondwaterpeil staat in het rood op de meeste plekken. Het watertekort onder en boven de grond neemt toe, terwijl met de warmte de behoefte aan water groeit. Natuurgebieden, parken en openbaar groen verdrogen, tuinen worden gesproeid, zwembadjes gevuld en landbouwgewassen beregend.

De regen die de komende twee weken wordt voorspeld, is broodnodig, al is het voor de droogte een druppel op de gloeiende plaat. Op sommige plekken is nog maanden extra regen nodig om het grondwater aan te vullen.