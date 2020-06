Schoolverlatersopstand tegen 'diploma-uitreiking als McDrive' loopt met een sisser af

Wachten op privacy instellingen... Ophef en voorbarig protest van 'opstandige' schoolverlaters liep met een leuke sisser af Volgende Vorige 1/2 Ophef en protest van 'opstandige' schoolverlaters over corona drive-in diploma-uitreiking

Omdat dit schooljaar een normale diploma-uitreiking door de coronamaatregelen niet mogelijk is, maakte het Altena College uit Sleeuwijk een paar dagen geleden bekend dat er voor het eerst het diploma-uitreiking via een 'drive-in' zou worden uitgereikt. Het nieuws sloeg in als een bom bij de geslaagden, die op social-media meteen los gingen.

Rob Bartol

Er werd zelfs een petitie online gezet omdat ze vonden dat hun diploma-uitreiking in de verste verte niet mocht lijken op een afhaalbestelling bij de McDrive van de bekende hamburgerketen. De school werd opgeroepen een waardig alternatief te organiseren.

"Ik zit toch niet vijf jaar op school om dan even langs te zoeven met een auto."

Inmiddels is de online petitie door de initiatiefnemers alweer verwijderd. In de periode dat de petitie wel online stond, waren er toch tientallen geslaagden die hun onvrede uitspraken over de plannen van de school: "Onpersoonlijk", was één van de reacties. En ook. "Ik zit toch niet vijf jaar op school om dan even langs te zoeven met een auto, uit te stappen, mijn diploma te ondertekenen op het schoolplein en dan weg te wezen."

School en docenten kregen al snel in de gaten dat het losging op social media na de publicatie over de diploma-uitreiking op de website en in de app van Omroep Brabant. Leerlingen waren vooral bozig dat ze het nieuws moesten vernemen via de media. "Wij als leerlingen zijn dus teleurgesteld in onze school, dat we dit niet van hen zelf te horen hebben gekregen, zoals in een simpele mail."

De petitie werd niet verboden en de leerlingen kregen ook geen reprimande. Een docent vroeg slechts aan de 'actievoerders' of ze het artikel wel gelezen hadden. Daarna verstomde het protest. De snelkookpan van ophef op social media liep leeg als een ballonnetje.

"Kom in je mooiste jurk of pak en laat je verrassen."

Ook gaf de docent summier uitleg over de plannen. Hij wist de opstandige schoolverlaters ervan te overtuigen dat het wél een leuke diploma-uitreiking gaat worden en zeker geen afhaalbestelling is zoals bij de McDrive.

"Voordat de leerlingen hun diploma komen tekenen, zien ze elkaar op een groot terrein. Het enige wat we vragen is: kom in je mooiste jurk of pak en laat je verrassen. Het wordt een mooie, waardige en persoonlijke diploma-uitreiking. Wel een drive-in diploma-uitreiking, maar laat je verrassen. Het komt goed."

