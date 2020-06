Ouwestomp-veteranen in Den Bosch mogen in hun clubhuis blijven

Veteranenvereniging Ouwestomp mag haar ontmoetingsplaats aan De Fuik in Den Bosch behouden. Ook komt er op het voormalige sportpark van RKJVV ruimte voor een camperplaats en extra tijdelijke woningen.

Donderdagmorgen heeft de gemeente Den Bosch met Stichting Ouwestomp overlegd. Het voorstel van de gemeente is om het gebouw via een erfpachtconstructie tegen een symbolisch bedrag voor een periode van tien jaar over te dragen aan de stichting.