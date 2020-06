Het lijkt wel herfst dit weekend met buien, wind, een klap onweer en mogelijk hagel

"Het lijkt meer op herfst dan op lente." Zo typeert weerman Wilfred Janssen van Weerplaza het weer van vrijdag en het weekend. Vooral zaterdag als de wind vanuit het zuidwesten toeneemt tot krachtig is het volgens hem onstuimig. "Wanneer je dan binnen zit en naar buiten kijkt, lijkt het nog best aardig. Zeker als de zon erdoor komt. Maar kom je buiten dan voelt het zaterdag met die wind echt guur."

Vrijdag is de koudste dag. Het wordt in Brabant niet warmer dan 13 à 14 graden. "Terwijl vooraan in de 20 graden begin juni normaal is", vertelt Janssen. Een kouderecord gaat het volgens hem echter niet worden.