Regentonnen niet aan te slepen: 'Zonde om gratis water in het riool te laten lopen'

'Zonde om gratis water in het riool te laten lopen'. (Foto: Regentonnen.nl)

Kees Beijens heeft het met zijn bedrijf in regentonnen in Udenhout nog nooit zo druk gehad als in dit droge voorjaar. De verkoop loopt als een tierelier, zo vertelt hij vrijdag in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. De oproep vanuit de overheid en diverse natuur- en milieuorganisaties om vanwege de droogte toch vooral slim om te gaan met water lijkt dus aan te slaan.

Sandra Kagie Geschreven door

"We hebben vrijwel allemaal de regenpijp aangesloten op het riool. Zonde, want als het regent, loopt het gratis water in het riool", constateert Beijens. Hij blijkt niet de enige te zijn die dit zonde vindt, want in zijn eenmanszaak wordt momenteel met drie à vier man met man en macht gewerkt om alle bestellingen van regentonnen te verwerken.

Beijens gebruikt voor zijn tonnen afgedankte wijnvaten die vier of vijf jaar zijn gebruikt. "Ik zet ze rechtop, maak er een deksel op, zet er een handvat aan en mensen hebben een regenton", legt hij uit. Zo hebben mensen meteen iets moois, want een plastic ton wil niet iedereen weet hij uit ervaring.

Minder water gebruiken

Donderdag nog kwamen verschillende organisaties in onze provincies met het dringende verzoek om minder water te gebruiken. Dit vanwege de acute droogte. Een advies van de organisaties is daarom regenwater op te vangen en niet in het riool te laten verdwijnen. Dit door bijvoorbeeld een regenton te kopen, maar er bestaan bijvoorbeeld ook schuttingen waarmee je regenwater kunt opvangen, zogenoemde rainwinners.

Andere tips zijn het afkoppelen van je regenpijp of je tuin, inrit en dak groener te maken.

Droger dan ooit

Terwijl bijna iedereen de afgelopen weken genoot van de zonnigste lente sinds begin van de KNMI-metingen, werd het elke dag droger. Het is droger dan ooit (in ieder geval droger dan recordjaar 1976) en we hebben al twee droge jaren achter de rug. De gevolgen hiervan zijn overal in de natuur te zien.

De regen die nu valt, is voor het oplossen van de droogte een druppel op de gloeiende plaat. Op sommige plekken is volgens deskundigen nog maanden extra regen nodig om het grondwater aan te vullen.