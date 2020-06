750 mensen met mondkapje mogen zaterdag in Eindhoven demonstreren tegen racisme

Veel denkwerk voor Jorritsma over aankomende demonstratie.

Maximaal 750 mensen mogen zaterdag op het Stadhuisplein in Eindhoven demonstreren tegen racisme. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven kan met dat aantal mensen anderhalve meter afstand worden gehouden. Op dit moment worden ook niet meer deelnemers verwacht. De demonstranten moeten verplicht een mondkapje dragen.

Onder meer de actiegroepen 'Sinterklaasfeest voor iedereen' en 'WE ARE 1' gaan demonstreren. Zij houden een Black Lives Matter-demonstratie op het Stadhuisplein. De demonstratie gaat volgens de organisaties niet alleen over de dood van de Amerikaan George Floyd die vorige week door politiegeweld om het leven kwam, maar ook over politiegeweld en racismekwesties in het algemeen.

Jorritsma: "Als ik zie wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, dan schaam ik mij diep. Dat wij met elkaar opkomen voor het stoppen van racisme vind ik een heel groot goed." Maar in tijden van corona, zo stelt Jorritsma, is iets anders net zo belangrijk: de volksgezondheid. "Ik ben met dat coronavirus al sinds eind februari 24/7 bezig. Ik ben in de verpleeghuizen geweest en heb gezien wat het met mensen doet. Dus laten we vieren dat we een democratie zijn en grondrechten respecteren, maar ook elkaar respecteren."

Geen Amsterdamse taferelen

Natuurlijk wil Jorritsma koste wat kost voorkomen, dat hij in hetzelfde schuitje belandt als zijn Amsterdamse collega Femke Halsema begin deze week. Daar kwamen duizenden mensen naar de Dam voor een demonstratie met hetzelfde thema en werd de anderhalvemeter-regel massaal genegeerd. Er ontstond veel commotie over, zowel in de politiek als daarbuiten

De burgemeester van Eindhoven vertelt hoe hij dan ook direct aan het wikken en wegen sloeg, toen een aanvraag binnenkwam voor een protest tegen racisme in zijn stad: "Kan ik 'm weigeren? Het antwoord daarop is nee. Als ik 'm niet kan weigeren, hoe ga ik 'm dan faciliteren? Welke aantallen, welke tijd, welke extra afspraken?"

Die afspraken zijn dus geworden: mondkapjes verplicht en afstand houden. "De organisatie moet mensen er ook op aanspreken die afstand te respecteren." Verder heeft de burgemeester geen toestemming gegeven voor een protest op het 18 Septemberplein, maar dus wel bij het stadhuis.

Niet in beton gegoten

Helemaal in beton gegoten is het maximale aantal van 750 deelnemers niet: "We kunnen altijd nog een extra ring eromheen creëren, ook op gepaste afstand." Jorritsma geeft aan dat de driehoek (politie, openbaar ministerie en burgemeester Jorritsma) een aantal heeft vastgesteld waarbij de demonstratie wordt afgebroken. Welk aantal dat is, wil de burgemeester niet zeggen. Ook doet hij geen uitspraken over extra politie-inzet.

Jorritsma benadrukt dat hij weliswaar de kaders kan scheppen, maar dat de demonstranten zelf een grote verantwoordelijkheid hebben: "Ze kunnen allemaal wel naar mij kijken of naar de politie, maar het gaat er vooral om dat mensen naar zichzelf kijken. Hoe kun je demonstreren zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen?"

Ook in Tilburg staat zaterdag een betoging op de agenda. Anti-Racisme Groep Tilburg staat zaterdag op de Schouwburgring.

'Niet verheffend'

In Amsterdam ging het zondag dus mis. In Den Haag verliep een demonstratie tegen racisme later wel ordelijk. In Rotterdam werd een betoging voortijdig afgebroken omdat mensen niet overal anderhalve meter afstand hielden. Op sommige plekken greep de politie in. Jorritsma: "De beeldend daarvan zijn niet echt verheffend. Natuurlijk neem ik de ervaringen uit die steden mee."