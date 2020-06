10-jarig zoontje ziet hoe zijn vader (42) wordt neergeschoten in Tilburg

Een jongen van 10 jaar was vrijdagochtend getuige van een schietpartij in Tilburg waarbij zijn vader (42) werd neergeschoten. Dit laat de politie vrijdag weten. De vader van de jongen werd rond halftien in de Dolomietenweide in Tilburg neergeschoten. Buurtbewoners zeggen dat ze drie knallen hebben gehoord. De politie is aan het eind van de ochtend nog op zoek naar de dader en roept eventuele getuigen op om zich te melden.

Sandra Kagie Geschreven door

De jongen was volgens een woordvoerder van de politie samen met zijn vader buiten toen er op de man geschoten werd. Wat ze buiten deden en of ze bijvoorbeeld ergens naartoe op weg waren, is nog niet duidelijk. De politie gaat er vanuit dat de vader en zijn zoontje met zijn tweeën buiten waren.

De jongen is door de politie opgevangen en voor hem is slachtofferhulp ingeschakeld. "We benaderen hem heel zorgvuldig", geeft een woordvoerder aan. "Speciaal hiervoor opgeleide rechercheurs zullen later met hem gaan praten om zijn verhaal te horen."

Niet in levensgevaar

Iets na halftien kwam bij de politie een melding binnen dat bij een parkeerplaats in de Dolomietenweide een gewonde man lag. Volgens omstanders zou hij in zijn been zijn geraakt. De man was niet in levensgevaar maar moest wel naar het ziekenhuis.

De politie heeft een signalement van de verdachte van de schietpartij verspreid. Hij heeft een donkere huidskleur en wordt geschat op 25 jaar. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe broek. Hij is weggerend in de richting van Stappegoor. De politie roept mensen die hem zien op om dat te melden, maar niet zelf in te grijpen.

Aanleiding?

De politie is vrijdag druk bezig met onderzoek. Uiteraard wordt hierbij ook de aanleiding voor de schietpartij onderzocht. Hierbij worden alle scenario's nog opengehouden, laat ze weten.

Wachten op privacy instellingen...