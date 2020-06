Man (42) neergeschoten in woonwijk in Tilburg, meerdere knallen gehoord

Wachten op privacy instellingen... De man werd naar het ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision/ Toby de Kort). Volgende Vorige 1/2 Een jongen van 10 jaar was vrijdagochtend getuige van een schietpartij in Tilburg waarbij zijn vader (42) werd neergeschoten.

In de Dolomietenweide in Tilburg is vrijdagochtend een man neergeschoten. Buurtbewoners zeggen dat ze drie knallen hebben gehoord. De politie zoekt naar de dader en roept eventuele getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is een man van 42 uit Tilburg, zo laat de politie weten. Zijn zoontje van 10 was getuige van de schietpartij.

Iets na halftien kwam bij de politie een melding binnen dat bij een parkeerplaats in de Dolomietenweide een gewonde man lag. Volgens omstanders zou hij in zijn been zijn geraakt.

De man was niet in levensgevaar maar moest wel naar het ziekenhuis. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. Op straat liggen meerdere kogelhulzen

Donderdagmiddag werd in de Van Mierisstraat in Tilburg een auto meerdere keren beschoten. Dat gebeurde rond tien voor vier. De inzittenden raakten niet gewond. Of de zaken iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend.

De politie heeft een signalement van de verdachte verspreid. Hij heeft een donkere huidskleur en wordt geschat op 25 jaar. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe broek. Hij is weggerend in de richting van Stappegoor. De politie roept mensen die hem zien op om dat te melden, maar niet zelf in te grijpen.