Horeca in Breda weigert mee te werken aan contactonderzoek van kabinet

Een Bredaas terras in coronatijd (foto: Henk Voermans).

De horeca in Breda wil niet meewerken aan het plan van het kabinet om via horecareserveringen bron- en contactonderzoek te doen. De overheid ziet graag dat de GGD via cafés en restaurants namen en telefoonnummers van gasten gaan verzamelen voor als mensen besmet raken. "De kroeg wordt langzaamaan gebombardeerd tot ziekenhuis", zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland.

Ronald Strater Geschreven door

Horecazaken mogen sinds 1 juni weer gasten ontvangen, maar die moeten dan wel eerst een checkgesprek met hun klanten houden. Buiten op het terras mogen de gasten plaatsnemen zonder reservering, maar binnen is aanmelden verplicht. Minister De Jonge wil nu ook dat alle persoonsgegevens van de reserveringen in de horeca naar de GGD gaan. Dan kan er gewaarschuwd worden als er in de buurt van een besmet persoon is geborreld of gegeten.

Namen en nummers

De overheid kan het beschikbaar stellen van de reserveringsgegevens waarschijnlijk niet verplicht stellen omdat het indruist tegen de privacywet (AVG). Gasten moeten op vrijwillige basis meewerken, maar wellicht kan minister De Jonge in een nieuw of aanvullend protocol de ondernemers verplichten om zijn idee te faciliteren. Dat zien ze in Breda niet zitten, want volgens Johan de Vos van de lokale afdeling van KHN wordt er al genoeg gevraagd van de horecabedrijven.

"Dat klinkt allemaal mooi", zo zegt hij. "En het is prima als mensen dat vrijwillig via een app doen. Maar wij gaan daar als horeca geen rol in spelen. Daar werken we in Breda niet aan mee."

Dat vraagt natuurlijk om uitleg. "Het is toch raar dat wij dat allemaal moeten gaan opgeven", legt De Vos uit. "Een supermarkt hoeft dat bijvoorbeeld niet te doen, terwijl daar veel meer mensen constant door elkaar lopen. Je gaat naar een café, hè!"

"Wij moeten de gasten bij binnenkomst al via een checklist van alles vragen en nu moeten we ook nog eens hun privégegevens noteren. We hebben het al druk genoeg met politieagentje spelen zodat de mensen zich aan de regels houden. En nu worden we langzaamaan ook gebombardeerd tot ziekenhuis. Maar de regering kennende zullen ze wel alles op alles zetten om dit er doorheen te krijgen."

'Het is wel welletjes'

"Het gaat ook om privacy en ik moet dan ook nog zien hoeveel mensen hun telefoonnummer afgeven aan de horecaondernemers. Dit gaat het niet worden in Breda, het is wel welletjes", besluit Johan de Vos.