3 maanden cel voor man die chauffeur mishandelde nadat hij uit de bus werd gezet

De 32-jarige Angolese man die dinsdagochtend op station Roosendaal twee buschauffeurs mishandelde en een agent bespuugde, moet meteen drie maanden de cel in. De agent krijgt 600 euro schadevergoeding, een van buschauffeurs kan op 350 euro rekenen. Er was vijf maanden celstraf met aftrek van voorarrest geëist.

De man zonder vaste woonplaats werd dinsdagmorgen aangesproken omdat hij geen vervoersbewijs had en geen mondkapje droeg in de bus. Dat is sinds maandag verplicht in het openbaar vervoer.