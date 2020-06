LIVE 14.00 uur: Honderden demonstranten tegen racisme in Tilburg

Vrijdag werd in Nijmegen gedemonstreerd tegen racisme (foto: ANP).

Ruim 350 mensen hebben zich via Facebook aangemeld voor de anti-racisme demonstratie in Tilburg, zaterdag om 14.00 uur. Het is niet bekend of dat aantal ook echt aanwezig zal zijn. De demonstratie is van twee tot drie uur ’s middags op de Schouwburgring en wordt georganiseerd door de AntiRacismeGroep Tilburg.

De demonstratie zal een stilstaand protest zijn, zo vermeldt de organisatie bij het evenement. Alle deelnemers moeten een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Voorschriften gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg staat de demonstratie toe, onder de voorwaarde dat de organisatie zich aan een aantal voorschriften houdt. Zo mogen maximaal vijfhonderd mensen deelnemen en moeten markeringen met stoepkrijt op de grond worden gemaakt om aan te geven hoeveel afstand deelnemers moeten houden van elkaar.

Om ervoor te zorgen dat de demonstratie in goede banen verloopt, moet de AntiRacismeGroep Tilburg zelf minimaal tien toezichthouders inzetten.

Geen sprekers op een podium

Anders dan bij de demonstratie tegen racisme in Rotterdam woensdag het geval was, mogen geen sprekers op een podium komen te staan. Dit zou er volgens de gemeente voor kunnen zorgen dat mensen dichter bij elkaar komen te staan. Vanuit gebouwen mogen de demonstranten wel worden toegesproken. Verder zijn vlaggen en spandoeken toegestaan, maar mogen er geen dikke stokken of staven aan zitten.

Demonstratie Eindhoven

In Eindhoven wordt zaterdagmiddag op het 18 Septemberplein ook gedemonstreerd tegen racisme. Deze is van vijf uur ’s middags tot halfzeven. Ook hier worden de demonstranten opgeroepen om mondkapjes te dragen en afstand van elkaar te houden.

Beide demonstraties gaan volgens de organisaties niet alleen over de dood van de Amerikaan George Floyd die vorige week door politiegeweld om het leven kwam, maar ook over politiegeweld en racismekwesties in het algemeen.