Stadhuisplein is vol, gemeente Eindhoven laat geen nieuwe anti-racismedemonstranten meer toe

Op het Stadhuisplein in Eindhoven wordt zaterdag gedemonstreerd tegen racisme en discriminatie. De Black Lives Matter-demonstratie duurt tot halfzeven. De gemeente laat geen nieuwe mensen meer toe. 'Het is vol, ga naar huis', staat in een tweet. Het protest verloopt zonder problemen.

Vooral aan de randen van het plein is het te druk en kan er moeilijk anderhalve meter afstand worden gehouden. De organisatie roept die mensen op om zich te verspreiden.

Deelnemers is gevraagd om mondkapjes te dragen en anderhalve meter uit elkaar te staan. Kort voor de start stonden er tussen de 600 en 700 mensen klaar. Vrijdag had burgemeester John Jorritsma gezegd maximaal 700 mensen toe te laten.

De demonstratie begon met 1 minuut stilte. "Voor alle slachtoffers van politiegeweld. Voor alle slachtoffers van Black Lives Matter", zegt een van de organisatoren. "Ook voor de Nederlandse slachtoffers. Ik wil alle vuisten omhoog!."

"Veel donkere mensen, ook in Nederland, worden belaagd door de politie omdat ze er verdacht uitzien", zei een van de spreeksters. "Het had mijn zus, uw buurvrouw, uw collega kunnen zijn. Geweld moet stoppen. Vandaag zijn we hier om aan te geven dat het moet stoppen." Daarna werd massaal 'Black Lives Matter' gescandeerd.

Een van de sprekers was Mpanzu Bamenga. Het voormalige Eindhovense raadslid werd twee jaar geleden vanwege zijn huidskleur door de marechaussee uit de rij gehaald op Eindhoven Airport. Hij spande een rechtszaak aan en won die. Ook Bamenga begon zijn toespraak met het scanderen van de bekende leus.

Daarna ging hij in op de door politiegeweld omgekomen zwarte Amerikaan George Floyd. "Hij is niet dood. Hij is aanwezig bij alle vergaderingen, alle wetsvoorstellen. Hij gluurt door de vensters van alle huizen. Hij is in de harten van alle mensen. Hij is nu overal. Hij is een symbool geworden dat trekt door heel Amerika en heel Europa. Hij is een beweging geworden tegen onderdrukking en institutioneel racisme. Hij is zwart en zijn leven doet ertoe."

Volgens hem is in Eindhoven ook sprake van racisme. "Het was pijnlijk en vernederend dat puur vanwege mijn huiskleur ik als verdachte werd aangemerkt", doelend op zijn ervaring op het vliegveld. "Puur vanwege mijn zwarte lichaam zou ik een gevaar vormen. Het maakt mij boos en pissig."

Hij vindt het nu tijd om in actie te komen. "Op je werk, op de vereniging. Laat dit het begin zijn van een Nederland dat daadwerkelijk verbonden is. Een land dat samenkomt en coalities vormt. Laten we naar elkaar luisteren. Laat dit het begin zijn dat we een vuist maken tegen racisme. Het is niet wit tegen zwart. Het is wij allen tegen racisme."

Een van de demonstranten vond zijn aanwezigheid een steunbetuiging aan de antiracisme-beweging. "Wij als witte mensen moeten nadenken over de privileges die we hebben. Er is ook veel racisme hier in Nederland, zonder dat we het ons realiseren." Ook een andere man zei aanwezig te zijn vanwege 'solidariteit naar andere mensen'. "Ik vind het indrukwekkend om hier te zijn. Eigenlijk moet dit in elk dorp of elke stad gedaan worden. Racisme zit diep verankerd in de maatschappij", zei hij. "Mijn stiefdochter is half zwart, ik weet wat het voor haar betekent om anders te zijn."

Een zwarte vrouw uit Geldrop zei dat ze vaak dingen meemaakt. "Racisme is meestal niet openlijk, maar onderhuids", stelde ze. "Maar ik ben positief ingesteld, dit is mijn kleur. Het probleem ligt niet bij mij, maar bij de ander. Ik sta hier nu omdat ik een goede toekomst wil voor mijn kinderen."

Over de veiligheid vanwege corona maakte een man zich niet zo druk. "Er zijn ook rijen mensen in supermarkten en op woonboulevards. Dan kan dit ook wel qua drukte." Een andere vrouw sloot zich daarbij aan. "Ik denk dat het veilig is. En mijn ouders zitten niet in de risicogroep dus ik ben niet bang om ze aan te steken."

Het protest ging volgens de organisatie niet alleen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd die vorige week door politiegeweld om het leven kwam, maar ook over politiegeweld en racismekwesties in het algemeen.

In Tilburg vond zaterdag ook een demonstratie tegen racisme en discriminatie plaats. Die verliep zonder problemen. Op die bijeenkomst kwamen een kleine duizend mensen af.