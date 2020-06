Wegpiraat raakt rijbewijs kwijt, stapt toch weer in en raakt auto kwijt

Een automobilist moest zaterdagnacht zijn auto inleveren op de A16, nadat hij daar fout op fout had gestapeld.

De man reed met een snelheid van 140 kilometer per uur langs mensen die daar aan de weg aan het werk waren. Vanwege die werkzaamheden was de snelheid op de A16 teruggebracht tot 70 kilometer per uur, maar daar trok deze wegpiraat zich niets van aan.