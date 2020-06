Wilma uit Den Bosch woedend op Transavia: 'Vlucht geannuleerd en omboeken mag niet'

Wilma uit Den Bosch voelt zich opgelicht door Transavia. (Foto: Jessica Ranselaar)

Het had een heerlijke vakantie moeten worden, met het hele gezin naar de Spaanse zon. Maar Wilma Kloot-Lievaart uit Den Bosch kreeg donderdag plotseling te horen dat haar vlucht naar Alicante werd geannuleerd. Omboeken mag niet van Transavia. En dus dreigt haar vakantie in het water te vallen.

Imke van de Laar Geschreven door

Met een klein sprankje hoop checkt Wilma iedere dag even haar mail. Maar ze vreest het ergste. "Ik denk niet dat onze vakantie door gaat."

Geld waarschijnlijk kwijt

Vorig jaar boekte Wilma vijf tickets naar Alicante, voor een vlucht op 1 juli vanaf Eindhoven Airport. Donderdag kreeg ze van Transavia ineens een mail waarin stond dat de vlucht geannuleerd werd. "Dat vond ik raar. Want vanaf 1 juli is Spanje hoogstwaarschijnlijk weer open voor toeristen."

In de mail stond verder geen uitleg waarom de vlucht niet door kon gaan. Wel de belofte dat ze vouchers zouden krijgen. Wilma: "Ik ben toen meteen op zoek gegaan naar andere vluchten naar Alicante."

Een screenshot van de vlucht van Wilma

Tot haar verbazing zag Wilma dat Transavia op 1 juli nog wel vloog vanaf Rotterdam en Amsterdam. "Ik heb meteen gebeld. Want ik zou de tickets kosteloos kunnen omboeken volgens de regeling van Transavia. Maar de meneer van de klantenservice zei dat het hem strikt verboden was om tickets om te boeken. Ik kon alleen vijf nieuwe tickets kopen. Maar daar heb ik geen geld meer voor."

De vouchers die Wilma via de mail zou ontvangen heeft ze nog niet binnen. Die kan ze dus nog niet inwisselen. "En ik moet bijbetalen als de vlucht nu duurder is. Bovendien zei de meneer van de klantenservice dat het zo goed als zeker is dat ook andere vluchten op 1 juli geannuleerd zullen worden."

Dit voelt als bedrog

Hoe het verder moet met haar vakantie weet Wilma ook niet. "Ik heb het vakantiehuis in Spanje al gehuurd. En ik kan mijn vakantiedagen op mijn werk inmiddels ook niet meer intrekken. Ik hoop dat ik alsnog bericht krijg dat de vlucht door zal gaan, want op 'mijntransavia' is de vlucht nog niet geannuleerd. Maar leuk is het door al dit gedoe niet meer. En als de vlucht echt niet door gaat, wordt het een vakantie in mijn tuin. Daar leg ik me dan maar bij neer."

Wat Wilma vooral dwars zit, is dat sommige vluchten op 1 juli online nog te boeken zijn, terwijl zij dus al van de klantenservice te horen heeft gekregen dat die vluchten waarschijnlijk niet door zullen gaan. "Dat voelt als bedrog. Ze laten mensen tickets kopen, om die vervolgens om te zetten in vouchers. Ik wil mensen waarschuwen om die tickets niet te kopen, want je wordt gewoon opgelicht."

'Strengere handhaving nodig'

De Consumentenbond laat desgevraagd weten dat het vaak mis gaat als een vlucht geannuleerd wordt. Een woordvoerder legt uit: "Het lijkt erop dat er momenteel meer vluchten worden aangeboden dan er worden uitgevoerd. Dat betekent dat sommige mensen een of twee dagen na het boeken van een vlucht al bericht krijgen dat die vlucht geannuleerd wordt. Zij krijgen dan een voucher aangeboden. Dat is prima je dat wil, maar je hebt ook het recht om binnen zeven dagen je geld terug te krijgen of het recht om je vlucht om te boeken. Dat is vastgelegd in Europese regelgeving. Maar dat wordt lang niet altijd gegeven." Hoeveel klachten er de afgelopen tijd bij de Consumentenbond zijn binnengekomen weten ze niet precies. "Maar het is voor ons duidelijk dat er strengere handhaving nodig is."

Vervelend

Een woordvoerder van Transavia laat weten dat ze het vervelend vinden als een vlucht geannuleerd wordt. Maar dat deze klanten, zodra ze hun voucher ontvangen hebben, daarmee een nieuwe vlucht kunnen boeken. "Bovendien krijgen mensen die vanaf 4 juni een vlucht boeken, bij annulering direct de keuze tussen een voucher of geld terug. Al duurt het even voor dat geld ook daadwerkelijk op je rekening staat." Details over de klacht van Wilma zijn bij hen niet bekend.



Heb jij ook problemen of slechte ervaringen met het inwisselen van uw voucher of het terug krijgen van uw geld? Mail dan naar Omroep Brabant.