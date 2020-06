Ruiming van nertsen is een tijdrovende klus, zo gaat het in zijn werk

Ruiming van nertsenfarm in Landhorst (foto: SK-Media)

Het ruimen van duizenden nertsen op de besmette farms blijkt een enorm tijdrovende klus. De nertsen worden namelijk in kleinere aantallen gestikt in een kleine bak. Per keer duurt dat zeker tien minuten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) noemt het daarnaast een zware klus voor het aangewezen personeel.

Rebecca Seunis Geschreven door

De dieren worden naar een bak op wielen van één bij één meter gelokt. Bovenop de bak zit een luik waar de nertsen doorheen vallen. De bak is gevuld met koolstofmonoxide. Volgens de NVWA zijn de dieren al na tien seconden bewusteloos.

Het duurt dan nog ongeveer tien minuten voordat de dieren volledig het leven laten. Dat weet de NVWA sinds de eerste ruiming in Deurne van afgelopen zaterdag. Door plexiglas kan men zien of de dieren zeker dood zijn. Als één van de dieren toch nog leeft, moet gewacht worden totdat een volgende 'lading' de bak in kan. Daarna gaan de dieren naar destructiebedrijf Rendac in Son.

Intensief

Volgens de NVWA is het ruimen een intensieve en zware taak voor het personeel. Ze moeten daarom elke twee uur verplicht pauze houden een speciaal daarvoor aangewezen ruimte om op adem te komen. De NVWA ziet erop toe dat de dieren ‘op een verantwoorde wijze worden behandeld en gedood’. Een onafhankelijke Dierenwelzijnscommissie ziet daarnaast toe op het correct behandelen van de nertsen, aldus een woordvoerder.

Volgens de arboregelgeving mag het personeel maar een vast aantal uren doorgaan met het ruimen, maar vanwege de crisissituatie wordt er langer doorgewerkt. Het ruimen van één locatie kan dagen duren.

Pas al de hele operatie is afgerond en alle nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld zijn geruimd, wordt een totaal aantal geruimde dieren bekendgemaakt, zegt de NVWA. Dat is waarschijnlijk aan het eind van komende week. Alleen al in Deurne zaten zo'n 600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen. De andere locaties zijn nog groter.

LEES OOK: Ruiming nertsenfokkerijen mag doorgaan, rechter wijst bezwaar actiegroepen af