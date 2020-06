Ruiming nertsenfokkerijen mag doorgaan, rechter wijst bezwaar actiegroepen af

Nertsen en hun fokkers in het nauw (foto: Mark).

De met corona besmette nertsenfokkerijen mogen worden geruimd. Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijdagavond bepaald in een spoedzaak, die was aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren. Zaterdag zal worden begonnen met de ruimingen onder leiding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het ministerie is bang voor wanordelijkheden en wil om die reden snel tot ruiming overgaan, zei de advocaat van het ministerie vrijdagmiddag bij aanvang van de zitting van de voorzieningenrechter in Den Haag. Ze doelde op mogelijke acties van actievoerders die naar de bedrijven zouden willen komen. Nertsenfokkerijen werden donderdagavond extra in de gaten gehouden door de politie na een melding over mogelijke acties.

Ruimen van nertsenfokkerijen

De zaak ging over het ruimen van nertsenhouderijen waar besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd. Het gaat in totaal om tien besmette vestigingen in Beek en Donk, De Mortel, Deurne, Gemert, Landhorst, Milheeze en het Limburgse Ysselsteyn. Vrijdagmiddag kwam er een derde besmette nertsenfokkerij in Landhorst bij.

Nertsen blijken gevoelig voor het coronavirus. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren vinden dat er geen juridische gronden zijn om de nertsenbedrijven te ruimen. Erwin Vermeulen van Animal Rights reageert vrijdagavond teleurgesteld op de uitspraak. "De toelichting volgt pas over twee weken. Wij wisten dat wij al op achterstand stonden, maar toch. Maandagmiddag willen wij in Den Haag gaan demonstreren."

Nertsenfokkers leggen zich neer bij overheidsbesluit

De nertsenfokkers zelf leggen zich neer bij de ruiming van hun bedrijven. "Wij hadden erop gerekend dat het vanmorgen al zou gebeuren. Nu is het een dag uitgesteld", reageert directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) vrijdagavond. "Ik had ook niet verwacht dat de rechter anders zou beslissen. Ik snap echt niet wat die paar activisten wilden bereiken."

De pelsdieren zullen worden vergast. Daarna worden de stallen leeggehaald en worden de dode diertjes naar Rendac, het destructiebedrijf in Son, gebracht.

Nertsensector niet aanwezig bij de zitting

De nertsensector was vrijdag niet aanwezig bij de zitting. De vertegenwoordiger van het ministerie gaf aan dat er inmiddels tien bedrijven zijn besmet met het coronavirus. Op de bedrijven is negentig procent van de nertsen besmet.

De nertsenbedrijven groeien als kool omdat de nertsen allemaal vijf tot zes pups krijgen, waardoor de bedrijven met aanvankelijk tienduizend nertsen nu zes keer zo groot zijn. De nertsensector vormt volgens het ministerie een gevaar voor de volksgezondheid als het virus in de bedrijven blijft rondwaren, terwijl de overheid de coronamaatregelen voor mensen nu steeds meer versoepelt.

140 nertsenfokkerijen

Nederland telt ongeveer 140 nertsenfokkerijen met in totaal 808.000 moederdieren, die doorgaans in mei jongen werpen. De nertsenfokkerij als geheel is per 1 januari 2024 verboden in Nederland. Het bont van de dieren vindt zijn afzet met name in Azië, Rusland en de Verenigde Staten.

