Mark heeft geen idee hoe zijn nertsen het coronavirus hebben opgelopen

Nertsenhouder Mark wil snel duidelijkheid (foto: Mark).

Het zijn zware tijden voor Mark* uit Landhorst in de gemeente Sint-Anthonis. Hij is een van de nertsenhouders in Oost-Brabant van wie afgelopen pinksterweekend bekend is geworden dat zijn dieren het coronavirus hebben opgelopen. Hij heeft geen idee hoe zijn dieren het virus onder de leden hebben gekregen.

“Het viel me koud op mijn dak. Maar nu het is vastgesteld, vind ik wel dat er zo snel mogelijk goede maatregelen moeten worden genomen en dat we hiervoor om de tafel zouden moeten gaan zitten.” Mark neemt het woord 'ruimen' niet in de mond, maar hij houdt er wel al serieus rekening mee. "Wat moet, dat moet."

Verplichte screening

Mark moet nog bijkomen van de uitslag van het onderzoek op zijn bedrijf. Sinds de ontdekking dat ook mensen door nertsen COVID-19 kunnen oplopen, moeten alle nertsenhouderijen in Nederland onderzocht worden. De controleurs zijn ook bij Mark geweest.

“Op zaterdag kreeg ik te horen dat er sprake was van een verdenking. De volgende dag, aan het eind van de middag, werd definitief vastgesteld dat het virus ook op mijn bedrijf is terecht gekomen. Dat kwam aan hard aan, een domper, een verrassing ook.”

'Wachten op resultaten'

Mark weet namelijk niet hoe het virus op zijn fokkerij heeft kunnen toeslaan. ”In maart is mijn vader overleden en die had corona. Daarmee hadden we onze portie eigenlijk wel gehad. Maar of ikzelf of iemand anders in mijn familie hierdoor ook het virus heeft opgelopen? Ik weet het niet. We hebben inmiddels een uitgebreide test achter de rug en het is nu wachten op de resultaten.”

Het blijven dus spannende dagen voor Mark. Zo maken de ministers Hugo de Jonge en Carola Schouten woensdag bekend welke landelijke maatregelen ze nemen om een verdere verspreiding van het virus bij en door nertsen te voorkomen.

'Duurt veel te lang'

“Het is voor iedereen het beste dat er snel duidelijkheid komt. Voor mijn gezin, mijn medewerkers, de sector en mijn dieren. Ook hun gezondheid is belangrijk. Het gaat wel om mensen en dieren. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd", zegt Mark, die door de besmetting met het coronavirus het einde van zijn bedrijf dichterbij ziet komen. Vanaf 2024 is het fokken van nertsen in Nederland verboden. Corona kan er voor zorgen dat de sanering van de sector versneld kan worden doorgevoerd.

“Maar dan moeten er betere afspraken worden gemaakt dan de sloop- en ombouwregeling zoals die jaren geleden is vastgesteld. Mijn bedrijf is vóór het aangekondigde verbod getaxeerd op een behoorlijk bedrag, zonder dieren en machines, maar door de sloop en ombouwregeling zoals die er aan zit te komen moet ik er alsnog geld op toe leggen. Je reinste kapitaalvernietiging.”

* Nertsenhouder Mark wil niet met zijn complete naam genoemd worden. Zijn naam is wel bekend bij de redactie.

