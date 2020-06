Nertsen op nog eens drie Brabantse bedrijven besmet met coronavirus

Op nog eens drie nertsenhouderijen zijn nertsen besmet met het coronavirus. Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het erop lijkt dat het virus ook daar heeft toegeslagen. Dat heeft het kabinet maandag bekendgemaakt.

De nieuwe gevallen kwamen aan het licht bij een verplichte screening. Die screening is onlangs door de minister opgelegd toen het virus van een nerts naar een mens oversprong. Het virus is nu bij zes Brabantse nertsenhouderijen geconstateerd, op acht locaties. Het gaat om bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis, in het oosten van de provincie. Ook op een boerderij in het Limburgse Venray is het mogelijk raak.