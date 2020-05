Dorpsbewoners blijven bij besmette nertsenfokkerijen uit de buurt: 'Ik fiets er heel vlug langs'

Buurtbewoner Harrie Bouten maakt zich niet zoveel zorgen.

Het nieuws van een mogelijke besmetting van nerts op mens op een nertsenfokkerij in de buurt is het gesprek van de dag in Milheeze. Twee farms van een van de besmette bedrijven liggen in het dorp. "Het is wel even schrikken", zegt buurtbewoner Lukas Martens.

"Het is vooral daar uit de buurt blijven", zegt Lukas die op een steenworp afstand van een van de nertsenfokkerijen woont. "Ik rij met mijn paard altijd door dat gebied. Het is wel een beetje angstig."

Bij Lukas hebben ze veel dieren thuis. "Wij hebben ook wel eens nertsen van daar op het erf gehad. Die nertsen hebben veel van onze kippen doodgebeten. Die dieren hebben wij nu opgesloten en laten wij niet meer rond loslopen in de tuin."

'Wij zijn hier zoveel gewend'

Buurtbewoner Harrie Bouten maakt zich wat minder zorgen. "Ik woon hier al 72 jaar. Wij zijn hier zoveel gewend, zoals de Q-koorts. Hopelijk hebben ze daarvan geleerd. Maar ik weet het ook niet. Ik hoor dat het zo is gegaan en daar moeten wij dan ook van uitgaan."

Ook buurtbewoner Rowen van der Aa blijft rustig. "Ik kom zelf niet veel in aanraking met dieren. Zelf ben ik er niet bang voor dat ik het krijg. En als ik het krijg, dan krijg ik het."

'Wel een nadenkertje'

Wielrenner Teun Opsteen uit Handel weet niet goed of hij zich ook zorgen moet maken. "Dat vind ik wel een nadenkertje. Maar wij hebben er ook geen vat op. Wij hopen dat het stopt. Ik fiets er zelf heel vlug langs."

