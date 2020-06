Derde nertsenfokkerij in Landhorst besmet met corona, wordt zo snel mogelijk geruimd

Op een derde nertsenbedrijf in Landhorst zijn met corona besmette dieren aangetroffen. Dat heeft de gemeente Sint Anthonis vrijdagmiddag laten weten. De dieren zullen zo snel mogelijk geruimd.

Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies zal zijn. De rechtszaak van dierenrechtenorganisaties om ruiming van nertsen tegen te houden , stond gepland voor maandag maar is vervroegd naar vrijdagmiddag vier uur.

'Mogelijke acties'

Nertsenfokkerijen zijn donderdagavond extra in de gaten gehouden na een melding over mogelijke acties. Zo rukte de politie uit vanwege een melding van een demonstratie aan de Klotweg in Landhorst waar vier nertsenfokkerijen liggen. Uiteindelijk werden hier echter geen actievoerders gezien, aldus de politie.