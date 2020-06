Besmette nertsenbedrijven in Oost-Brabant worden snel geruimd

Twee nertsen (foto: NFE)

De nertsenhouderijen in Brabant die besmet zijn met het coronavirus worden mogelijk nog deze week geruimd. Het gaat om acht bedrijven, die allemaal in het oosten van de provincie staan. Tot de ruiming is besloten, omdat de volksgezondheid in het geding is.

De pelsdieren worden vergast. Daarna worden de stallen leeggehaald en worden de dode diertjes naar een destructiebedrijf gebracht.

Luide roep

De afgelopen weken werd de roep om ruiming steeds luider. Ook uit de sector zelf. Mark uit Landhorst is een van de nertsenfokkers die bij Omroep Brabant verklaarden hiervan een voorstander te zijn: "Wat moet, dat moet. Maar dan wel zo snel mogelijk. Het duurt allemaal veel te lang."

Op zijn fokkerij werd afgelopen weekend het coronavirus vastgesteld. Dat was bijna anderhalve maand nadat officieel was vastgesteld dat bij een nertsenhouderij in Milheeze - als eerste in ons land - een aantal van deze pelsdieren het virus hadden opgelopen. Ze waren aangestoken door personeel van het bedrijf.

Ook Marks collega en lotgenoot uit Deurne, Huub Kuijpers, bepleitte ruiming van besmette fokkerijen. Hij vindt het risico van verdere verspreiding groot genoeg om deze vergaande maatregel te nemen. Nertsen uit zijn bedrijf hebben hem, zijn vrouw en mogelijk ook hun dochter besmet. Ze zijn net uit quarantaine.

Slag om de arm

De ministers Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben de afgelopen weken diverse maatregelen genomen om verspreiding van het virus te beteugelen, maar ze hielden steeds een slag om de arm als het om ruiming ging.

Het virus waarmee nertsen elkaar en mensen kunnen besmetten, nog niet buiten de getroffen boerderijen is aangetroffen. Het risico voor de volksgezondheid was verwaarloosbaar, zo zeiden de bewindslieden. Toch lieten ze steeds vaker weten dat er geen taboes zijn en alle maatregelen mogelijk zijn.

Geen verrassing

Voor Jos van de Sande is het uiteindelijke besluit van de ministers geen verrassing. De arts en deskundige op het gebied van infectieziektebestrijding zei dinsdag al in Brabant Nieuws dat er niets anders op zit dan ruimen. “In Deurne en directe omgeving zijn de laatste tijd veel mensen positief getest. Het lijkt erop dat er daar een echte bron bij gekomen is. En dat zijn de nertsen. Het ruimen is vervelend, maar wel de consequentie van de intensieve veehouderij.”

Voor die operatie zal normaal gesproken de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) worden ingeschakeld. Medewerkers van de instantie zullen de ruiming uitvoeren en coördineren, net als eerder vanwege de varkenspest, de Q-koorts en de fipronilaffaire. Ook verzorgt de NVWA het toezicht, maar volgens een woordvoerder is over een ruiming nog niets bekend.

Extra stroppersregeling

De plannen van het kabinet worden woensdagavond officieel gepresenteerd. Hierin is ook ruimte voor een extra regeling voor nertsenhouders die willen stoppen. Het doel van de ministeries is hiermee te voorkomen dat meer dieren moeten worden gedood, omdat het virus blijft rondwaren. Nertsenhouders moeten uiterlijk in 2024 sowieso definitief stoppen met hun bedrijf.

