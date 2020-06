Nertsenhouder Huub Kuijpers ziet zijn levenswerk in rook opgaan: 'Dat komt wel binnen'

Nertsenfokker Huub Kuijpers.

De nertsenfokkerij van Huub Kuijpers in Deurne waar het coronavirus is vastgesteld zal worden geruimd. Volgens Haagse bronnen mogen nertsenfokkerijen die zijn geruimd niet meer opnieuw opstarten. Dat betekent dat er na veertig jaar een einde komt aan het bedrijf van Huub. "Dit is gewoon verschrikkelijk."

Kuijpers heeft een kleine tienduizend nertsen. In Nieuws en Co op NPO Radio 1 vertelt hij woensdagmiddag dat hij niet af had willen wachten maar eerder had willen ruimen. Maar het is nog niet duidelijk wanneer dat ruimen precies gaat gebeuren. "Officieel ben ik nog niet op de hoogte gebracht. Wij gaan er wel vanuit." Minister Schouten van Landbouw komt woensdagavond met een update hierover.

Ruimen is volgens Kuijpers de enige oplossing nu. "Dat denk ik wel op dit moment nu het virus er is. Tien procent van onze fokdieren zijn gestorven. Ook veel jonge dieren, die wij pups noemen, zijn overleden."

'Niet meer doorgaan'

Nertsenfokkerijen moeten in 2024 stoppen. Kuijpers zou graag weer opnieuw willen beginnen na de ruiming en heeft hiervoor al voorbereidingen getroffen. Volgens Haagse bronnen van de NOS wil het Ministerie van Landbouw dat geruimde bedrijven niet meer mogen opstarten en komt er een compensatieregeling voor getroffen bedrijven."

Dat nieuws komt hard aan bij Kuijpers. "Dat komt wel binnen. Dit is het bedrijf waar je veertig jaar aan gewerkt hebt. Je wilt niet dat het op deze manier eindigt."

De nertsenfokker had geen rekening gehouden met stoppen. "Als dit overkomt ben je bezig met het verzorgen van je dieren. Ook ben je bezig met je familie en je naasten. Maar dit is mijn boterham en ik ben zestig. Ik moet nog een tijdje vooruit."

'Wij leven al een paar weken in angst'

Kuijpers en zijn vrouw raakten ook besmet met het coronavirus. "Vermoedelijk zijn ook onze kinderen besmet geraakt. Een aantal kinderen van ons werken in de zorg en komen daar met kwetsbare mensen. Een besmetting wil je niet op je geweten hebben."

De nertsenfokker is opgelucht dat er een einde aan de onzekerheid komt. "Je hebt continu die dreiging. Al een paar weken leven wij in angst. Angst om anderen te besmetten. Je wilt niet dat je bedrijf een bedreiging wordt voor je omgeving."

Inmiddels zijn Kuijpers en zijn gezin er weer bovenop. "Mijn vrouw en mijn oudste dochter hebben een paar dagen koorts gehad. Eigenlijk was iedereen er na vier, vijf dagen weer functioneel. Het waren vrij lichte verschijnselen."

