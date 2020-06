Weer volle klassen op basisscholen: 'We gaan iets geweldigs maken van de laatste weken van het jaar'

Alle leerlingen zijn weer aanwezig bij basisschool Het Noorderlicht in Breda (foto: Noël van Hooft).

Voor het eerst in bijna drie maanden tijd kwamen basisschoolleerlingen deze maandagochtend weer samen met al hun klasgenootjes op school. De basisscholen mogen - nu de coronacijfers al weken een dalende trend laten zien - weer met volledige klassen aan de slag. Dit leidde tot veel blije gezichten. Bijvoorbeeld bij basisschool Het Noorderlicht in Breda. "Geweldig om alle leerlingen hier nu weer te zien!"

De scholen gingen half maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus in Nederland en het toen snel toenemende aantal besmettingen. Kinderen volgden wekenlang les vanuit huis en hadden dan digitaal contact met de leerkracht en hun klasgenoten.

Toen het beter ging met de coronacijfers mochten basisschoolleerlingen begin mei voorzichtig weer naar school. Er werd toen gewerkt met halve klassen, zodat er voldoende ruimte was om afstand tot elkaar te houden.

Enkele weken geleden was namelijk nog onduidelijk hoe groot het gevaar was dat kinderen het virus zouden kunnen oplopen en elkaar en volwassenen zouden kunnen aansteken. Inmiddels lijken die risico's mee te vallen. Afgelopen week bevestigde onderzoek van het RIVM het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus.

Hoe zagen volle klassen er ook alweer uit? In de video zie je hoe iedereen op de basisschool weer welkom is

"Heerlijk dat ze weer naar school mogen", vertelt een moeder, terwijl ze wijst op haar zoon en dochter die ze naar de schoolpoort brengt. "Dit brengt rust en structuur." Lachend: "Ook voor mezelf." Haar zoon kan niet wachten om de school weer binnen te gaan. "Omdat ik nu weer al mijn vrienden kan zien!"

Haar kinderen hebben volgens haar geen achterstand opgelopen tijdens de coronatijd. "Mijn dochter zit in groep 1, dus dat zal sowieso wel meevallen. En mijn zoon heeft heel hard gewerkt thuis. Ik ben echt trots!"

Een andere moeder moest wel even wennen aan het feit dat haar drie kinderen maandag weer naar school moesten worden gebracht. "Vooral vanwege het vroege opstaan", lacht ze. "Maar voor de rest heb ik er geen probleem mee." Haar kinderen hebben ook geen achterstanden opgelopen, zegt ze. "Ze hebben hun huiswerk goed gedaan. Alle opdrachten die ze kregen, hebben ze gedaan."

Leraren staan weer voor een volledige klas bij Het Noorderlicht in Breda (foto: Noël van Hooft).

'Een kind vloog me om mijn nek'

Intussen wijst juf Yvonne Couvreur 'haar' kinderen van groep 1/2 A op het vak dat de docenten voor haar klas op het schoolplein hebben getekend. Daar moeten ze verzamelen voordat ze het schoolgebouw ingaan. "Dit is ons vak", wijst ze.

Ze vindt het wel heel spannend, dat nu alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school mogen. "Omdat je met die kleuters bijna geen afstand kunt houden", legt ze uit. "Voor leerlingen in de bovenbouw kun je looproutes maken, maar bij die kleintjes werkt dat niet. Vorige week kwam er een kind binnen dat al een hele tijd niet was geweest, Dat kind vloog me om de nek. Dan zeg je echt niet: wegwezen."

'We gaan er iets geweldigs van maken'

"Het is super om alle leerlingen hier nu weer te zien", vertelt directeur Annette de Wit van de basisschool terwijl ze op het schoolplein om zich heen kijkt. 'Van deze laatste vijf weken van het schooljaar gaan we iets geweldigs maken voor de kinderen."

Ze wijst op de reguliere vakken zoals rekenen en taal, maar benadrukt dat er ook veel aandacht is voor het welbevinden van de kinderen. "Dat is wat we centraal willen stellen. Het sociale, het omgaan met elkaar. Dat ze zich veilig voelen op school en weer lekker voelen. Daar ligt onze prioriteit."