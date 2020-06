Lichtpuntje in donkere tijd: 250.000 mensen gaan online los op Intents Festival

Voor de livestream van Intents Festival werd een podium gebouwd (foto: Intents Festival).

Van de nood een deugd maken kun je wel aan een festivalorganisatie over laten. Intents Festival in Oisterwijk besloot niet bij de pakken neer te zitten, toen het driedaagse festival werd afgelast vanwege de coronacrisis. Afgelopen weekend werd het evenement twee dagen online georganiseerd. De livestream trok ruim 250.000 kijkers uit 147 landen.

Daar had de organisatie vooraf helemaal niet op gerekend. "We hadden op 20.000 kijkers gehoopt, dat het er zoveel meer werden, hadden we niet verwacht", vertelt Remko Hermans van de organisatie. "Supertof dat er vanuit 147 landen naar het festival is gekeken."

Festivalgevoel creëren

Zonder het coronavirus zouden tienduizenden mensen hun weg naar Oisterwijk hebben gevonden afgelopen weekend. De realiteit was anders. Want op het normaal zo volle terrein (met onder meer negen podia) was nu geen feestganger te bekennen. "Vanwege de drukte rond het organiseren van die stream, stond ik daar niet altijd bij stil. Maar er zijn wel momentjes geweest dat ik dacht: normaal zou hier de mainstage staan."

Speciaal voor de livestream was een podium gebouwd, compleet met lichtshow en afsluitend vuurwerk. "Met het podium wilden we vooral het échte festivalgevoel creëren. Op deze manier benaderden we dat gevoel het meest." Op een andere locatie was tegelijkertijd ook een andere stream aan de gang. Er kon dus gekozen worden tussen twee 'area's'.

Lichtpunt

Hermans ziet de livestream als een lichtpunt in een donkere periode. "De organisatie van de stream was enorm intensief, maar wel heel leuk. Zeker als je kijkt naar de afgelopen maanden. Je belandt in een horrorfilm, moet minder leuke beslissingen nemen en bent alleen bezig met overleven. Nu konden we weer bezig zijn met het creëren van iets moois."

Er werkten zo'n honderd mensen mee aan de livestream. Allemaal mensen die al maanden zonder werk zitten, omdat evenementen niet zijn toegestaan. Hermans merkte dat al die mensen blij waren dat ze weer iets konden doen. "Dit had een helende werking op sommigen. Ze zagen elkaar eindelijk weer eens en waren blij dat ze bezig konden zijn met waar ze goed in zijn."

De livestream werd afgesloten met een vuurwerkshow (foto: Intents Festival).

