Knuffelbeer Ruud kan niet geloven dat 'uitgemolken' Big Brother terugkomt op tv

Ruud Benard vindt het onvoorstelbaar dat Big Brother terugkeert op tv.

Als de makers van Big Brother rond de terugkeer van de realityserie op tv iets willen met 'lekker even knuffelen'-Ruud dan moeten ze hiervoor 'flink betalen'. Dat zegt de Bredanaar maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Eigenlijk kan hij niet geloven dat het in zijn woorden 'uitgemolken' programma na jaren weer terugkomt op tv. "Onvoorstelbaar!"

Ruud was een van de deelnemers aan de eerste serie van Big Brother in 1999. Hij viel op met zijn uitspraken 'lekker even knuffelen' en 'laat je niet gek maken'. Het nieuws van de terugkeer van het programma op tv, dat RTL Boulevard zondag bracht, verbaast hem.

"Komt het terug. Dat meen je niet", grinnikt hij. "Ben ik eindelijk helemaal klaar met dat programma."

Wat Ruud betreft is de realityserie die in Nederland van 1999 tot 2006 werd uitgezonden al 'helemaal uitgemolken'. "Maar de wereld is veranderd. Dus misschien komen ze weer met iets nieuws."

Dat ze hem zullen vragen weer op te komen draven, verwacht hij zeker. Maar daar hangt dus wel een 'flink' prijskaartje aan, waarschuwt hij lachend. Vorig jaar werd er overigens ook al gespeculeerd over een terugkeer van het programma op de Nederlandse televisie.

'Normaal over straat'

"Ik heb dankzij het programma leuke dingen meegemaakt, maar ook minder leuke. En ik was blij dat ik eindelijk weer een beetje normaal over straat kon."

Anoniem over straat zou Ruud het trouwens niet willen noemen. Want als hij door Breda loopt, zijn er nog steeds mensen die met hem op de foto willen. Dit ook meer dan twintig jaar na zijn optreden in de realityserie dus.

