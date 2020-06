Geld uitdelen met platte kar: hart onder de riem voor horeca-ondernemers in zwaar getroffen Boekel

Met muziek werd de opbrengst van de horeca naar de kroegen gebracht (foto: Jos Verkuijlen)

Een vrachtwagen, een band op de trailer en dan langs alle terrassen. Op deze manier brengt een groepje Boekelaren geld naar de horeca. Dat geld hebben ze ingezameld tijdens een veiling om de lokale horeca-ondernemers in de gemeente te ondersteunen.

Jos Verkuijlen en Dennis Stafleu Geschreven door

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Op de trailer staan de bandleden bij elkaar, op minder dan anderhalve meter afstand. Dat kan, want de muzikanten komen allemaal uit het gezin van Carlo van Hout. Vorige week was er een veiling met de naam 'Boekel Troost', waar je op van alles kon bieden om zo de Boekelse horeca te ondersteunen. In totaal werd er 5600 euro opgehaald.

Het geld wordt niet zomaar overhandigd, er wordt een momentje van gemaakt. “Daar staat Boekel wel een beetje om bekend, om dingen die niet overal gebeuren wel te doen. Daar zijn wij wel goed in”, vertelt Carlo van Hout.

Warm hart

De ronde met de platte kar begint in Venhorst. Daar is het aan het begin van de middag nog rustig op het terras van Plein 31. Toch is uitbater Petter van der Ven blij met de actie van de Boekelaren. “Dat je een warm hart krijgt toegedragen van de mensen die toch aan de horeca denken. Dat doet wel wat.”

Plein 31 is het enige café in het dorp Venhorst, vlakbij Boekel. “We zijn behoorlijk hard geraakt”, zegt Van der Ven. “Ik heb een cafetaria, café en feestzaal. We hebben al 26 feesten die niet door kunnen gaan. Maar ook de kermis is voor ons belangrijk. We hebben een heel zwaar jaar.”

In de video zie je hoe ze met een platte kar met daarop een band langs de kroegen gaan.

Wachten op privacy instellingen...

“Normaal is het de horeca die van alles organiseert”, legt Carlo van Hout uit. “Denk dan aan de kermis of Boekel Proost. Nu wilden we iets terug doen voor ze. We bedachten het plan van een veiling en dat is beter gegaan dan we hadden verwacht.”

“Ik stond er echt van te kijken waar alle dingen van de veiling vandaan kwamen”, vertelt Van Hout verder. “We kregen zelfs telefoon uit Odiliapeel voor een helikoptervlucht. Of de COOP in Venhorst die 1,5 minuut gratis boodschappen aanbood. Als je dan het eindbedrag bekijkt dat we opgehaald hebben, ja daar heeft heel Boekel aan meegeholpen.”

Carlo van Hout en de andere initiatiefnemers van de veiling. (foto: Jos Verkuijlen)

We laten het graag aan je weten als we een nieuw artikel hebben over Boekel. Klik hier om je te abonneren op de nieuwsbrief. Alle verhalen vind je op onze themapagina.