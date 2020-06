‘Vrijwillige uitkoop van boeren is niet voldoende als oplossing voor stikstofprobleem’

Het vrijwillig uitkopen van boeren is niet voldoende om het stikstofprobleem op te lossen. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek voor in zijn eindadvies aan het kabinet.

Niet alleen op vrijwillige basis Het uitkopen van veehouderijen is vooral van belang bij bedrijven in de buurt van kwetsbare natuur. En dat kan daar niet alleen op vrijwillige basis, meldt de NOS.

En ook in de landbouw zijn flinke maatregelen nodig. Die is voor ruim veertig procent verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak, zegt de commissie.